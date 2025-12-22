UG慘翻車「他見1間店反被讚爆」　大票人曝關鍵：害到很多加盟主

▲哀悼現場出現UG吊牌的花束，引發眾怒。（圖／記者楊庭蒝攝）



網搜小組／劉維榛報導

張文隨機殺人案後，各品牌表達哀悼，卻出現「雞湯大叔被讚爆、UG被罵翻」的對比。雞湯大叔宣布南西店一日所得全捐受害家屬，真誠低調；UG Tea老闆帶花束與飲料悼念，卻因Logo明顯、畫面曝光，被批「像置入行銷」。對此，網友認為，「送手搖真的傻眼，是想要放在那邊臭掉喔？」

一名男網友在Dcard表示，看到這次北捷、中山站隨機殺人悲劇，很多企業都想表達關懷，像是雞湯大叔南西店「一日所得」全捐給受害家屬，19日當天用餐但尚未付款的顧客，店家也全額買單，還送每位來用餐的客人布朗尼。

原PO認為，雞湯大叔公告的文案完全沒有炫耀的感覺，就是很單純想要為此事件盡一份心力，反觀UG Tea老闆親送飲料、花束至中山商圈誠品南西店，儘管立意是好的，未料問題出在Logo太明顯，整個像置入性行銷。

對此，原PO直言，前者低調做好事，把錢真的拿出來幫忙；後者卻在悲傷場合過於高調，商業氣息太重就會被放大檢視，因此好奇詢問大家看法，「覺得企業該怎麼做才比較好？」

網批：哀悼現場放飲料讓人無法理解

底下網友搖頭回應，「UG還放一袋手搖飲是什麼意思？行銷的太過頭讓人反感」、「送花有他的商標就算了，送手搖真的傻眼，是想要放在那邊臭掉喔」、「如果不要多放那一袋手搖可能沒事」、「花可，飲料不可」、「一個想溫暖社會，一個想溫暖自己的錢包」、「高調行善最好的代表，個人只佩服新竹吊車大王」、「UG那個還找人來拍，真的蠻無言的，老闆害到很多加盟主」。

對於吊牌花束與置放飲料的風波，聯發國際董事長鄭凱隆表示，「此事件本身就十分悲痛，卻因為我不當行為而模糊了真正該被關注的焦點，進一步引發不必要的輿論跟誤解。那我願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意。」

他也解釋，事發隔天自己不知該如何表達心意，想著去買束花，經過自家有開的店面，就順手把飲料跟花一起拿過去致意，「我的行為就不對，總之我就是這個行為做了就不對了。對不起，真的對不起。」

