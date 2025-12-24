台東6.1強震瞬間！燒肉店1秒劇晃「餐具全掃落」　顧客急鑽桌下

▲燒肉店監視器直擊地震發生瞬間。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／綜合報導

台東縣卑南鄉24日下午5時47分發生規模6.1地震，屬於極淺層地震，全台多數地區明顯有感。台東知名燒肉店「井碳吉燒肉酒場」的監視器畫面也曝光，地震發生當下雖僅劇烈搖晃約1至2秒，但廚房內餐具瞬間掉滿地，現場客人驚慌失措，甚至有人嚇得鑽進桌子底下躲避，畫面相當驚險。

監視器畫面曝光 短短數秒現場一片混亂

[廣告]請繼續往下閱讀...

從店內畫面可見，地震來襲時整間店劇烈晃動，廚房物品紛紛滑落，員工與客人當場停下動作，有人立刻蹲低或就近避難，雖然搖晃時間不長，但突如其來的震動力道相當強，讓人完全來不及反應，所幸未傳出人員受傷。

根據氣象署資料，這起地震震央位於台東縣政府北方約10公里，地震深度11.9公里，最大震度出現在卑南鄉，達5弱。震度分布方面，台東、花蓮、屏東達4級，高雄、台南、南投、嘉義縣市等地3級，北北基桃及中部多地2級，除基隆、金門、馬祖外，全台多數民眾皆收到國家級警報。

氣象署示警：未來3至7天留意規模6左右餘震

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，這次地震因震源淺、距離近，導致鄰近地區感受特別明顯，加上台北盆地效應與高樓密集，高樓層民眾感受更加強烈。他也提醒，台灣東部為地震好發區，未來3天至1週內仍不排除出現規模5.5至6.0的餘震，呼籲民眾提高警覺、做好防震準備。