台東6.1地震全台有感　氣象署：未來3至7天需注意規模6.0餘震

記者柯振中／綜合報導

台東縣卑南鄉24日下午5時47分發生規模6.1地震，震央位於台東縣政府北方約10公里，地震深度11.9公里，屬於極淺層地震。最大震度出現在台東卑南鄉，達到5弱，全台多處地區明顯有感，氣象署提醒未來3天至7天仍須留意可能出現規模5.5至6.0的餘震。

根據氣象署觀測，各地最大震度分布為台東卑南5弱，台東、花蓮、屏東4級，高雄、南投、台南、嘉義縣市、雲林、彰化3級，台中、苗栗、宜蘭、新竹縣市、桃園、新北、台北2級，澎湖1級。除基隆、金門、馬祖外，全台多數地區民眾皆收到國家級警報。

全台有感搖晃

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本次地震因震源淺，鄰近地區搖晃幅度明顯，加上台北盆地效應及高樓密集，高樓層民眾感受更為強烈。震度達5弱的卑南鄉，強烈搖晃約1秒；台東4級震度區域搖晃約14秒，花蓮富里約8秒，屏東山地門約2秒。

吳健富指出，震度3級的高雄搖晃時間約15秒，屏東約12秒，由於高雄多為高樓建築，晃動感受更加明顯。整體來看，震動時間與地區距離震央遠近及地形條件密切相關。

國家警報連三報

針對國家級警報發布情形，吳健富說明，此次地震共發送三次警報。第一報在地震發生後8.3秒，初估規模5.9，依舊制標準針對台東地區發布；第二報於8.7秒後，預估規模上修至6.4，對宜蘭、新竹縣市、苗栗、彰化、南投、台北、新北、台中、桃園等地發布警報。

第三報則於9.2秒後，初估規模6.6，依去年9月1日啟用的新制標準，對雲林、嘉義縣市、台南、高雄發布警報，因此僅基隆、金門、馬祖未接獲警示訊息。

推測成因是板塊擠壓

吳健富指出，初步研判此次地震屬於獨立事件，成因為歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊在台灣東部碰撞擠壓所致，震央位置接近海岸山脈，該區域地震多屬淺層或極淺層。

從歷史資料觀察，以震央為中心半徑約25至30公里範圍內，規模5.0以上地震累計超過20起，其中最顯著的是2006年4月1日規模6.2、深度7.2公里的地震。吳健富提醒，台灣約有70%的地震發生在東部，未來3天至1週內仍不排除出現規模5.5至6.0的餘震，請民眾提高警覺。