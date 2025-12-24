　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

直擊國10高架橋強震擺盪！駕駛驚呼：搖超久

記者楊庭蒝／綜合報導

今（24）日17時47分，台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1強震，不少民眾手機同步收到「國家級警報」。由於這起地震深度僅 11.9 公里，屬於極淺層地震，不少行駛在高架路段的用路人深刻感受到強烈震盪。

▲網友分享台東6.1強震當下在國道10號的畫面。（圖／網友@kevinhan9143提供）

▲網友分享台東6.1強震當下在國道10號的畫面。（圖／網友@kevinhan9143提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

地震發生當下，有民眾正開車行駛於國道10號西向往仁武交流道的下匝道處。根據民眾提供的畫面，地震發生時車身出現顯著擺盪，路燈桿等路側設施也隨之晃動。

該名駕駛事後將畫面分享至網路並感嘆，這是他第二次在行駛高架道路時遇到地震，當時「搖晃超大且持續超久」。畫面顯示，受地震影響，該路段準備下匝道的車流均明顯放慢車速，所幸沒有災情傳出。

出現在台東縣卑南鄉，花蓮縣與屏東縣為震度4級，高雄市、南投縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市及彰化縣測得震度3級，台中市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市及台北市為震度2級，澎湖縣則為震度1級。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震主因歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊在東部碰撞，台灣每年4萬起地震，有70%都發生在東部，研判未來3天至1周可能有規模5.5至6的餘震。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文哥哥親赴北車悼念現場　寫卡片給余母！
收到警報別慌！北市1226高強度演練　蔣萬安指示納入細胞簡訊
快訊／台東今晚第4震！
快訊／突狂震！住戶坐馬桶ing　褲子穿一半急奔出
直擊國道高架橋強震擺盪！　駕駛驚呼：搖超久
快訊／高雄震後爆「沒水可用」
下班尖峰遇強震！區間車內警報「同步炸響」
快訊／平安夜連3震！
快訊／台東6.1強震！岩灣技訓所外牆崩落　網友憂人犯跑了
快訊／台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命
快訊／18:39又地震！規模3.7
快訊／6.1地震　恐怖搖晃畫面曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵「關山＝金崙停駛」車站擠爆旅客　晚間9時前完成巡查

快訊／台東今天第4震！19:07規模3.1地震　最大震度2級

直擊國10高架橋強震擺盪！駕駛驚呼：搖超久

快訊／台東6.1強震！高雄震後爆「沒水可用」　自來水公司曝原因

快訊／平安夜連3震！台東18:48規模3.7地震　最大震度2級

台東地震「19縣市收國家警報」　氣象署：1周內防5.5到6餘震

台東6.1強震！區間車搖晃　下秒全車手機警報同步炸響

快訊／18:39台東規模3.7餘震！最大震度3級

台東卑南規模6.1地震！台中震度2級　中捷全線降速行駛

快訊／台鐵台東變電站因地震跳脫　關山＝金崙路線不通停駛

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

台鐵「關山＝金崙停駛」車站擠爆旅客　晚間9時前完成巡查

快訊／台東今天第4震！19:07規模3.1地震　最大震度2級

直擊國10高架橋強震擺盪！駕駛驚呼：搖超久

快訊／台東6.1強震！高雄震後爆「沒水可用」　自來水公司曝原因

快訊／平安夜連3震！台東18:48規模3.7地震　最大震度2級

台東地震「19縣市收國家警報」　氣象署：1周內防5.5到6餘震

台東6.1強震！區間車搖晃　下秒全車手機警報同步炸響

快訊／18:39台東規模3.7餘震！最大震度3級

台東卑南規模6.1地震！台中震度2級　中捷全線降速行駛

快訊／台鐵台東變電站因地震跳脫　關山＝金崙路線不通停駛

張文哥哥親赴北車悼念現場　寫卡片給余母：您將英雄帶來世上

台鐵「關山＝金崙停駛」車站擠爆旅客　晚間9時前完成巡查

萬泰物流集團聖誕變裝趴瘋創意　董座化身「紅姐」同歡

陳偉霆兒子名意外被曝光！　王安宇說溜嘴急道歉…他反應獲讚

台灣「鴻華先進Bria新休旅」開箱本月上市　國產價水準不輸進口車

快訊／台東今天第4震！19:07規模3.1地震　最大震度2級

台東體中牆面磁磚「被地震震落」！健身房天花板砸地上　慘況曝光

直擊國10高架橋強震擺盪！駕駛驚呼：搖超久

WBC備戰策略？陳傑憲強調默契　曾豪駒笑喊「烤肉」

快訊／卑南狂震住戶坐馬桶ing　褲子穿一半急奔驚吐：連滾帶爬

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

生活熱門新聞

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點

王ADEN網暴大翻車！女學生7字吐心聲

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：最愚蠢的情勒

台東規模6.1地震高雄超晃　陳其邁急喊報平安

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

張文砍人父母下跪道歉！律師：別追殺他們

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

更多熱門

相關新聞

下班尖峰遇強震！區間車內警報「同步炸響」

下班尖峰遇強震！區間車內警報「同步炸響」

台東縣傍晚5時47分發生有感地震，震央位於台東縣政府北方10.1公里、台東縣卑南鄉一帶，芮氏規模6.1，地震深度11.9公里，屬於極淺層地震。

即／苗栗車站旁大樓火警　5F尋獲1女命危送醫

即／苗栗車站旁大樓火警　5F尋獲1女命危送醫

與國民黨合推「台灣未來帳戶」　黃國昌：明天跟國人詳細報告

與國民黨合推「台灣未來帳戶」　黃國昌：明天跟國人詳細報告

台中25歲男殺前老闆　2小時後落網

台中25歲男殺前老闆　2小時後落網

恐怖瞬間曝！闖紅燈連撞4機車 　騎士噴飛肋骨斷

恐怖瞬間曝！闖紅燈連撞4機車 　騎士噴飛肋骨斷

關鍵字：

台東強震國道10號地震警報影音

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面