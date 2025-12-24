直擊國10高架橋強震擺盪！駕駛驚呼：搖超久

記者楊庭蒝／綜合報導

今（24）日17時47分，台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1強震，不少民眾手機同步收到「國家級警報」。由於這起地震深度僅 11.9 公里，屬於極淺層地震，不少行駛在高架路段的用路人深刻感受到強烈震盪。

▲網友分享台東6.1強震當下在國道10號的畫面。（圖／網友@kevinhan9143提供）



地震發生當下，有民眾正開車行駛於國道10號西向往仁武交流道的下匝道處。根據民眾提供的畫面，地震發生時車身出現顯著擺盪，路燈桿等路側設施也隨之晃動。

該名駕駛事後將畫面分享至網路並感嘆，這是他第二次在行駛高架道路時遇到地震，當時「搖晃超大且持續超久」。畫面顯示，受地震影響，該路段準備下匝道的車流均明顯放慢車速，所幸沒有災情傳出。

出現在台東縣卑南鄉，花蓮縣與屏東縣為震度4級，高雄市、南投縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市及彰化縣測得震度3級，台中市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市及台北市為震度2級，澎湖縣則為震度1級。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震主因歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊在東部碰撞，台灣每年4萬起地震，有70%都發生在東部，研判未來3天至1周可能有規模5.5至6的餘震。