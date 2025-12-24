太子集團「爆乳女特助」不露了！戴Jisoo愛帽、包緊緊現身北檢

▲「爆乳女特助」劉純妤今低調現身。（圖／記者劉昌松攝，下同）

記者劉昌松、閔文昱／台北報導

捲入太子集團跨國洗錢案的前「爆乳女特助」劉純妤，今（24日）再度遭檢警約談。她中午現身台北地檢署時，頭戴BLACKPINK成員Jisoo愛用帽款、韓國潮牌emis，與先前低胸亮相的形象大相逕庭，不僅頭髮剪短，衣著也包緊緊，全程神情低調、不發一語，快步進入偵查庭。

涉案情節疑升高 檢警重查金流再約談

檢警調偵辦太子集團洗錢金流，在多波搜索後重新檢視扣得帳冊與相關事證，懷疑劉純妤並非單純協助集團高層安排行程的行政助理，也曾依指示處理資金與帳務，涉案情節恐已升高。檢察官因此決定二度約談劉女，並同步傳喚另6名涉案工程師到案，以釐清集團在台的金流運作模式與分工。

太子集團由柬埔寨籍主席陳志主導，美國司法機關已對其提起訴訟，指控涉犯跨國詐欺、洗錢等重罪。台北地檢署分案追查後，陸續發動4波搜索，查出集團在台設立十多家公司，頻繁調度海內外資金，並購置豪宅、超跑，甚至斥資購買4艘豪華遊艇供成員享樂，目前已有8人遭收押，查扣資產總值高達45億元。

曾笑著交保引議 如今低調應訊

劉純妤在11月首波約談後，獲諭令15萬元交保離開北檢，當時因神情輕鬆、露出笑容意外引發網友熱議。專案小組後續深入分析卷證，發現她恐涉入金流處理，因而再次列為重點對象傳喚。全案仍在持續擴大偵辦中，檢警不排除後續還會有更多涉案人員到案說明。