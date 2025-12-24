　
生活 生活焦點

台東6.1強震！區間車搖晃　下秒全車手機警報同步炸響

記者楊庭蒝／綜合報導

台東縣傍晚5時47分發生有感地震，震央位於台東縣政府北方10.1公里、台東縣卑南鄉一帶，芮氏規模6.1，地震深度11.9公里，屬於極淺層地震。

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，最大震度達5弱，出現在台東縣卑南鄉，花蓮縣與屏東縣為震度4級，高雄市、南投縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市及彰化縣測得震度3級，台中市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市及台北市為震度2級，澎湖縣則為震度1級。

地震發生當下正值下班尖峰時段，一名網友拍下了台鐵區間車內的驚險瞬間。從影片中可以看見，車廂內擠滿了下班、放學的通勤民眾，原本平穩行駛的列車突然發生左右搖晃，懸掛的拉環手把更輕微擺盪，乘客的手機同步響起國家警報的訊息與告警聲響，原PO一邊紀錄的同時一邊輕聲提醒「地震、地震」，所幸沒有災情傳出。

在 Threads 查看

隨後有另名網友分享在台鐵新型自強號車廂內的錄影畫面。影片中，列車停靠在金崙站，車廂廣播傳來列車長急促的說明：「各位旅客，受地震影響，目前前方路段電車線設備故障、都沒有電，本列車目前要在金崙站等候通知，才能再次開車，耽誤您的時間請見諒。」

在 Threads 查看
12/22 全台詐欺最新數據

