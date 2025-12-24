　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵釋北市蛋黃區「安東街」土地開發豪宅　年收逾2億租金

▲▼台鐵公司化首件土開案啟動，北市安東街招商推建案。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵公司化後首件土地開發案啟動，北市安東街招商推建案。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵釋出台北市蛋黃區黃金地段土地，原為台鐵宿舍區的北市安東街土地目前作為停車場使用，面積約3638坪，預計明年招商將都更開發，將與建商合作推動建案，可興建豪宅或住宅，鄰近建案房價每坪已上看150萬元，台鐵預估最快2034年可以收租金，每年收入可超過2億元。

台鐵公司化邁入第2年，董事會通過首件土地開發案，台北市安東街土地開發案預計明年推動招商。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵資產開發處長劉睿紘表示，台鐵明年資產開發有兩大案子，其中一個就是台北市安東街開發案，該處地點非常好，在台北市4條捷運中間，附近也有很多百貨公司，搭捷運到忠孝復興站，步行10分鐘內可到，是台北市中心很難得的1.2公頃土地，目前做停車場使用，標到後不須拆遷就可以馬上開發，且產權單一，都是台鐵的土地。

劉睿紘指出，台北市安東街土地以住宅區為主，基地有3638坪，其中住宅區有3363坪，275坪屬於商業區，目前在台北市幾乎沒有這麼大的基地了，開發後將有很大的收益，推測未來得標的建設公司應該會推豪宅或優質住宅，目前鄰近安東街的知名建商建案每坪售價150萬以上。

▲▼台鐵公司化首件土開案啟動，北市安東街招商推建案。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵釋出台北市安東街黃金地段土地開發。（圖／台鐵公司提供）

劉睿紘說明，該土地開發案以「都更權利變換」推動，台鐵出土地，建商負責營造成本，建商未來蓋的建案包括土地所有權，台鐵將取得三分之二，建商取得三分之一，台鐵不會銷售這些住宅和店面，將會用出租的方式收取租金。

他說，為了永續經營考量，未來建案的商業店面全部都是台鐵的，包含店面和樓上住宅上面將採出租方式收取租金，預估未來1年租金可超過2億元，該開發案至少需要7年至8年時間，屆時租金和房價可能又更高。

至於後續推動時程，劉睿紘表示，台鐵董事會已經通過台北市安東街開發案，後續報交通部核定後，明年3月底將公告招商，給潛在投資人5個月等標期，明年8月底截標，9月評選出最優申請人，議約還要2到3個月時間，簽約推估明年底前公告，若順利引進投資者，將成為公司化後首件推案成功之土地開發案。

▲▼台鐵公司資產開發處長劉睿紘。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵公司資產開發處長劉睿紘。（圖／記者李姿慧攝）

劉睿紘指出，該開發案投資預估會超過160億到170億元，都更程序和申請建造等預估至少要2到3年時間，加上興建時程總計要7到8年時間，最快2034年台鐵可以收租金，此外，該基地東側有一排民宅，該標案也容許和給予建商2年整合鄰近民宅開發，整合後基地會更漂亮，若需要整合民宅開發，預估2036年後台鐵可以有租金收入。

台鐵公司表示，明年推動招商之安東街土地開發案位於台北市都市核心地帶，周邊有4條捷運線包圍，區位交通條件佳，且鄰近地區商業機能成熟，台鐵公司規劃以高強度開發、高效率使用、高開發收益為目標，為本區注入新能量，更新再生，延續住宅及商業機能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／38歲女逆向撞死騎士　安非他命快篩陽性
「台日混血」AV女優遭疑造假！　怒出示護照：台灣是我家鄉
2台女星飛加拿大出事！　錄《玩很大》遭海關攔下
快訊／台南女「捲絞肉機內」當場死亡！　家屬蹲地痛哭
國民黨首波縣市長提名！　徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華
快訊／八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！
凶手名狂洗大票搖頭！　盼台人「記住11個姓名」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

減重塞回制服！曉明女孩跨世紀合體　74歲學姊忍痛穿高跟靴上陣

【廣編】業界唯一！凱基人壽獲金管會特別貢獻獎「花蓮志工保險」獲國家級雙肯定

開箱／高雄最美海景商場試營！2千坪內裝曝　集40文創甜點品牌

Apink領軍、球場級跨年體驗　2026最強跨年夜就在「桃園ON AIR」

外國客「台灣食物過譽了」　點名1大特色崩潰：毀掉好多菜

這2鄉鎮農曆年後普發紅包！嘉義大林現金3千...阿里山鄉給6千

開價太低！胸腔醫曝「1款救命藥」確定退出台灣　一票哀號

發現男友手機還有前任照片？先別急著吵架　這7種心態可能跟你想的不一樣

五月天台中演唱會交通懶人包　一圖看懂4大免費接駁車路線

台鐵釋北市蛋黃區「安東街」土地開發豪宅　年收逾2億租金

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

減重塞回制服！曉明女孩跨世紀合體　74歲學姊忍痛穿高跟靴上陣

【廣編】業界唯一！凱基人壽獲金管會特別貢獻獎「花蓮志工保險」獲國家級雙肯定

開箱／高雄最美海景商場試營！2千坪內裝曝　集40文創甜點品牌

Apink領軍、球場級跨年體驗　2026最強跨年夜就在「桃園ON AIR」

外國客「台灣食物過譽了」　點名1大特色崩潰：毀掉好多菜

這2鄉鎮農曆年後普發紅包！嘉義大林現金3千...阿里山鄉給6千

開價太低！胸腔醫曝「1款救命藥」確定退出台灣　一票哀號

發現男友手機還有前任照片？先別急著吵架　這7種心態可能跟你想的不一樣

五月天台中演唱會交通懶人包　一圖看懂4大免費接駁車路線

台鐵釋北市蛋黃區「安東街」土地開發豪宅　年收逾2億租金

張啓楷喊話國民黨「農曆年前完成整合」　相信黃敏惠會挺藍白合人選

聖誕節送暖　嘉義長庚陪伴病童度過佳節

台新銀、虛擬資產新銳禾亞聯手　推24小時零時差交易

林襄認跳啦啦隊「流汗Nubra會掉」　親揭用透明肩帶原因

散步無視主人指令暴衝　伯恩山犬「雪地救出垂死汪」英勇畫面曝

曾豪駒榮獲運動精英獎最佳教練　盼台灣棒球被世界看見

民視最新八點檔首播開紅盤！台劇男神敬業考「重機駕照」救曾智希

減重塞回制服！曉明女孩跨世紀合體　74歲學姊忍痛穿高跟靴上陣

【廣編】業界唯一！凱基人壽獲金管會特別貢獻獎「花蓮志工保險」獲國家級雙肯定

快訊／毒駕奪命！38歲女逆向撞死機車騎士　安非他命快篩陽性

【她選擇不恨】余家昶母不怨張文　展大愛：和他父母沒關係

生活熱門新聞

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：最愚蠢的情勒

張文砍人父母下跪道歉！律師：別追殺他們

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

今冬最有感冷氣團？2地區第一線迎戰

60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

余家昶殉難　北車眾人點燈歌唱悼念

更多熱門

相關新聞

消防局無線電30公尺就斷訊　張志豪轟：進火場就像「賭命」

消防局無線電30公尺就斷訊　張志豪轟：進火場就像「賭命」

台北市消防局花費上億購置無線電，但民眾黨議員張志豪指出，實務上卻問題不斷，在不同分隊都聽過「這台無線電，根本不能用」這句話，新無線電不好用，訊號只要超過30公尺就不見，進火場像賭命。對此，消防局指出，若通訊覆蓋不足，將視實際需求架設行動中繼台。

北車商場「金雞母」明年1月招標　估至少6家業者搶標

北車商場「金雞母」明年1月招標　估至少6家業者搶標

2025最終場！　高雄Q4千坪地降價近5000萬仍嘸人標

2025最終場！　高雄Q4千坪地降價近5000萬仍嘸人標

害慘李登輝家族！澳豐「業績女王」跑路　內湖豪宅7449萬法拍

害慘李登輝家族！澳豐「業績女王」跑路　內湖豪宅7449萬法拍

「神」隊友進場！　高市2大宮廟標下三民、左營精華地

「神」隊友進場！　高市2大宮廟標下三民、左營精華地

關鍵字：

台鐵台北市安東街土地開發招商豪宅建案

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面