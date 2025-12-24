台鐵釋北市蛋黃區「安東街」土地開發豪宅　年收逾2億租金

▲台鐵公司化後首件土地開發案啟動，北市安東街招商推建案。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵釋出台北市蛋黃區黃金地段土地，原為台鐵宿舍區的北市安東街土地目前作為停車場使用，面積約3638坪，預計明年招商將都更開發，將與建商合作推動建案，可興建豪宅或住宅，鄰近建案房價每坪已上看150萬元，台鐵預估最快2034年可以收租金，每年收入可超過2億元。

台鐵公司化邁入第2年，董事會通過首件土地開發案，台北市安東街土地開發案預計明年推動招商。

台鐵資產開發處長劉睿紘表示，台鐵明年資產開發有兩大案子，其中一個就是台北市安東街開發案，該處地點非常好，在台北市4條捷運中間，附近也有很多百貨公司，搭捷運到忠孝復興站，步行10分鐘內可到，是台北市中心很難得的1.2公頃土地，目前做停車場使用，標到後不須拆遷就可以馬上開發，且產權單一，都是台鐵的土地。

劉睿紘指出，台北市安東街土地以住宅區為主，基地有3638坪，其中住宅區有3363坪，275坪屬於商業區，目前在台北市幾乎沒有這麼大的基地了，開發後將有很大的收益，推測未來得標的建設公司應該會推豪宅或優質住宅，目前鄰近安東街的知名建商建案每坪售價150萬以上。

劉睿紘說明，該土地開發案以「都更權利變換」推動，台鐵出土地，建商負責營造成本，建商未來蓋的建案包括土地所有權，台鐵將取得三分之二，建商取得三分之一，台鐵不會銷售這些住宅和店面，將會用出租的方式收取租金。

他說，為了永續經營考量，未來建案的商業店面全部都是台鐵的，包含店面和樓上住宅上面將採出租方式收取租金，預估未來1年租金可超過2億元，該開發案至少需要7年至8年時間，屆時租金和房價可能又更高。

至於後續推動時程，劉睿紘表示，台鐵董事會已經通過台北市安東街開發案，後續報交通部核定後，明年3月底將公告招商，給潛在投資人5個月等標期，明年8月底截標，9月評選出最優申請人，議約還要2到3個月時間，簽約推估明年底前公告，若順利引進投資者，將成為公司化後首件推案成功之土地開發案。

劉睿紘指出，該開發案投資預估會超過160億到170億元，都更程序和申請建造等預估至少要2到3年時間，加上興建時程總計要7到8年時間，最快2034年台鐵可以收租金，此外，該基地東側有一排民宅，該標案也容許和給予建商2年整合鄰近民宅開發，整合後基地會更漂亮，若需要整合民宅開發，預估2036年後台鐵可以有租金收入。

台鐵公司表示，明年推動招商之安東街土地開發案位於台北市都市核心地帶，周邊有4條捷運線包圍，區位交通條件佳，且鄰近地區商業機能成熟，台鐵公司規劃以高強度開發、高效率使用、高開發收益為目標，為本區注入新能量，更新再生，延續住宅及商業機能。