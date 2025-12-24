消防局無線電30公尺就斷訊　張志豪轟：進火場就像「賭命」

▲北市大安區和平東路鐵皮屋火警。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市消防局花費上億購置無線電，但民眾黨議員張志豪指出，實務上卻問題不斷，在不同分隊都聽過「這台無線電，根本不能用」這句話，新無線電不好用，訊號只要超過30公尺就不見，進火場像賭命。對此，消防局指出，若通訊覆蓋不足，將視實際需求架設行動中繼台。

本身是義消大隊長的張志豪說，這一年來他在不同分隊都聽過同一句話，「這台無線電，根本不能用」，起初以為是個別單位的問題，但到了11月，消防局做正式現場測試，現場額外加了中繼台、加了天線，結果訊號只要超過30公尺就不見。但奇妙的是，測試報告竟全部「訊號良好」。

張志豪還特別做了問卷調查詢問第一線警消弟兄，所有受訪者裡，有73.3％的人不滿意；收訊品質部分，有84.5％不滿意，救災時可靠度更有82.2％認為「不可靠」。換句話說，第一線消防員對這套無線電的評價，就是三句話 「收不到就是收不到」、 「在火場裡講話像對空氣講」、「帶著它進去，是在賭命」。

張志豪近一步指出，這已經造成具體的傷害，根據調查，弟兄反應因為通訊不良，已經總共發生，消防員自己的生命安全受到威脅23次、待救民眾陷入生命危機5次、災情因此擴大35次。

北市消防局回應，已於各中隊配置3具行動中繼台、合計36台，平時由中隊統籌管理與維護保養。若災害發生時，初期分隊抵達係以人命救助、撲滅火勢等救援任務為優先，設置無線電中繼設備等後勤幕僚作業則由中、大隊幕僚負責。

消防局指出，現行本局119受理成災火災其派遣通則為二級以上，除所需之救災、救護車輛，亦同步指派2個中隊出勤指揮救災與現場幕僚作業，強化現場指揮與支援能量。

消防局說明，若災害現場為地下室等特殊環境，經評估有通訊覆蓋不足之情形，現場指揮官將視實際需求架設行動中繼台，以提升無線電通訊品質，確保救災人員通訊聯繫及救災安全。