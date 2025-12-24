發錢了！嘉義市每人普發加碼6千　明年1/24-25兩天發放

▲嘉義市長黃敏惠施政週年宣布普發現金6千。（示意圖／ETtoday資料照）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義市每個市民加碼普發6千元！市長黃敏惠今(24日)於市府中庭舉行施政7周年記者會，宣布嘉義市普發6千元現金將於115年1月24、25日兩日發放，發放對象是114年12月8日(含)前設籍的嘉義市民，後續將再正式發布相關公告和注意事項。黃敏惠也呼籲市民支持在地消費，讓「市府發錢、市民花錢、嘉義市賺大錢」，創造經濟的正向循環。

黃敏惠今日以「共好」為主題，帶領市府團隊於市府中庭舉行施政7周年記者會，細數嘉義市大步邁向「經濟共榮、社會共創、環境共生」三面向邁進，實踐「共好」的歷程與施政成果。

黃敏惠表示，「經濟共榮」是實現社會進步的基礎。市府團隊拚經濟，招商引資、創造就業。財政部統計顯示，嘉義市自2019年起營利事業銷售額連6年創新高，2024年20項產業全數成長；家庭可支配所得也連續6年破百萬，平均收入超越中南高三都，被媒體譽為「中南部新霸主」。



黃敏惠指出，2025年在丹娜風災與國際關稅衝擊下，嘉義市堅持「顧產業、顧民生」，在12月8日提出「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，內容涵蓋促進商圈與夜市活絡、觀光產業補助、永續新生活推動等，運用歲計賸餘加碼普發每位市民6千元現金，發放時間點安排在明年年1月24、25日，發放對象是今年12月8日(含)前設籍的嘉義市民，發放方式將會比照2021年發放振興消費金2千元的方式進行，為了讓市民朋友更清楚瞭解領取的細節，後續將再正式發布相關公告和注意事項。

