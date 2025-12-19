AI成為輔助工具！嘉義論壇盼「明訂發展方針」：創新與法治保障並行

▲▼ 嘉義地檢署攜手嘉義縣財政稅務局，共同探討人工智慧法制之發展趨勢 。（圖／嘉義地檢署提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署17日攜手嘉義縣財政稅務局辦理「稅見未來：以AI開啟透明新視界」人工智慧法與稅務行政透明法律廉政論壇，本次會議由嘉義縣縣長翁章梁、法務部廉政署南調組組長許嘉龍、中正大學法學院院長盛子龍、副院長廖宗聖、政治大學教授廖興中、財團法人資訊工業策進會科法所所長王勁力、嘉義縣財政稅務局局長蕭俊明、電子作業科科長何宏明、嘉義地檢署主任檢察官陳鼎文、檢察官陳昱奉與會討論、意見交流。

為建構人工智慧發展與應用的良善環境，確立人工智慧研發、應用及治理基本原則，鼓勵技術創新與國際接軌為主軸，兼顧智慧財產權及個人資料保護，定錨國家重要發展方向，行政院於民國114年8月28日通過「人工智慧基本法」草案，希冀以法律明定政府AI發展方針，確保AI發展能在科技創新與法治保障中並行。

陳鼎文主任檢察官致詞時表示，AI已逐漸成為行政、執法與公共決策的重要輔助工具。在檢察機關，亦見識到科技如何提升犯罪預防與證據分析的效率；但同時，科技越強大，越需要法律與倫理的約束，才能確保公權力的行使更加合理、透明且負責任。

陳昱奉檢察官在專題演講中，以「人工智慧法下的法律責任與行政透明-從司法觀點出發」為主題，說明法律必須明確指出 AI數據分析系統可以處理哪些數據？在什麼樣的明確威脅下才能啟用？如果法律過於模糊，公民就無法預測自己何時會被國家權力利用 AI 系統鎖定。人工智慧最終目的在於彰顯人性尊嚴：培育人才、維護人權、創造人生。

此次論壇，針對人工智慧法制趨勢探討，顯示隨著人工智慧技術快速蓬勃發展並導入政府機關應用，相關法律議題已成為社會關注焦點，現行法制必須與時俱進，在兼顧科技發展與弱勢權益中向前邁進，透過完善法規範建立可信賴的人工智慧技術，使政府機關與人工智慧互利共生，型塑科技治理中的廉能文化，打造創新與誠信兼具的穩固社會基礎。