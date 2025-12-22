　
生活

嘉義市「普發6000元」預算通過　26.1萬市民農曆年前可望入袋

▲今日上午嘉義市議會通過「嘉義市振興經濟加碼普發6,000元現金」預算案。（圖／記者翁伊森攝）

▲今日上午嘉義市議會通過「嘉義市振興經濟加碼普發6,000元現金」預算案。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義市議會今（22）日上午審查「嘉義市振興經濟加碼普發6,000元現金」相關預算案，該案被視為全台金額最高的縣市政府、鄉鎮市振興金政策，每人可領6,000元，經議員們討論後，議會主席李忠曆宣布預算照原編列內容通過，市府也同步啟動後續行政作業。

審查過程中，市議員王浩表態支持普發振興金6,000元，但也針對預算中編列1,950萬元作業費提出質疑，認為行政作業費用偏高、不夠合理，並以竹北市作為比較，直言近2,000萬元的行政費支出仍有檢討空間。對此，議員們在會中進行熱烈討論，最終仍決議通過相關預算。

▲今日上午嘉義市議會通過「嘉義市振興經濟加碼普發6,000元現金」預算案。（圖／記者翁伊森攝）

▲王浩針對預算中編列1,950萬元作業費提出質疑。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府表示，明（23）日上午將完成預算第2、3讀程序，全市約26萬1,000多名市民，最快可望在農曆年前領到6,000元現金。市府也規劃於全市設置超過100處現金發放據點，以提升便利性、縮短等候時間；市長黃敏惠感謝議會支持，強調相關發放對象、條件與時程細節，將統一公布於嘉義市政府官方網站，呼籲市民以市府公告資訊為準。

12/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病
獨／張文恐攻資金來源曝！　極端存錢全買殺人武器
余家昶正面曝光！　母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」
隨機殺人震撼國際！　外國網友：台灣太安全以為街頭表演
警見「忍者背武士刀」急攔查！　竟是在地名人
遭張文殺害騎士「也是英雄」　網曝他生前1動作：別忘了他

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

嘉義普發議會

