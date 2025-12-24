減班休息有補貼「月底就到期」！最高每月1.21萬元　南分署籲快申請

▲勞動部推動僱用安定措施，提供減班休息勞工薪資差額補貼，最高每月可領1萬2100元。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應國際經貿情勢變化，部分產業面臨訂單縮減、實施減班休息，勞動部自2025年8月1日起至2026年1月31日推動「僱用安定措施」，針對符合條件的減班休息勞工提供薪資差額補貼，每人每月最高可領1萬2100元，最長補助6個月，並可搭配「減班休息勞工再充電計畫」訓練津貼合併申請，協助勞工穩定收入、度過減班期間。

勞動部說明，企業實施減班休息後，應通報地方勞工行政主管機關及勞動部勞動力發展署各分署，以利即時啟動相關就業協助資源。為避免因未即時通報影響勞工權益，已與地方政府合作擴大通報管道，除事業單位可通報外，持有減班休息書面協議書的勞工，也可自行向地方政府通報；若僅有口頭約定者，則可透過勞資調解，以調解成立紀錄替代通報，保障勞工申請資格。

雲嘉南分署指出，凡與雇主協議實施減班休息累計達30日以上，並完成通報程序，且任職公司屬食品及飼品製造、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及其零件製造，以及其他運輸工具及其零件製造等9大行業別，即可申請薪資差額補貼。

補助金額以減班休息前3個月平均投保薪資，與減班後協議薪資的差額為計算基準，補貼比例為70%，每月最高補助1萬2100元，最長補助6個月，累計最高可補貼7萬2600元。補貼可由勞工自行申請，或由雇主代為提出，除紙本申請外，也可透過「台灣就業通」網站僱用安定措施專區線上辦理。

雲嘉南分署特別提醒，申請期限為「每次減班休息滿30日後的次日起90日內」，逾期將不予受理。以2025年9月1日至9月30日實施減班休息為例，最遲須於同年12月29日前完成送件，呼籲勞工務必留意時程，避免錯失補貼權益。

此外，分署也鼓勵減班休息勞工同步參加「減班休息勞工再充電計畫」，在申領薪資差額補貼的同時，透過訓練課程精進專業技能。嘉義地區即有因出口美國訂單受影響而實施減班休息的廠商，當地就業中心主動啟動關懷輔導，參訓勞工陳先生表示，透過補貼與再充電計畫，「薪水沒有少，還能趁機進修，心裡真的比較安心」。

南分署進一步說明，即使受僱公司未符合僱用安定措施適用的9大行業別，勞工仍可參加「減班休息勞工再充電計畫」，並依減班前後薪資差額申請訓練津貼，每月最高補助1萬7210元；另針對全時工作的基層勞工，若減班前勞保平均月投保薪資介於2萬8590元至3萬300元，且減班後薪資差額較小或未產生差額者，參訓後仍可申請每月最高2280元訓練津貼，擴大照顧範圍。

民眾如對申請流程或文件準備有疑問，可撥打免付費客服專線0800-777-888，或洽雲嘉南分署06-6985945分機1627、1645、1708及轄區各就業中心，由專人提供協助。