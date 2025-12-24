　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

減班休息有補貼「月底就到期」！最高每月1.21萬元　南分署籲快申請

▲勞動部推動僱用安定措施，提供減班休息勞工薪資差額補貼，最高每月可領1萬2100元。（記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部推動僱用安定措施，提供減班休息勞工薪資差額補貼，最高每月可領1萬2100元。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應國際經貿情勢變化，部分產業面臨訂單縮減、實施減班休息，勞動部自2025年8月1日起至2026年1月31日推動「僱用安定措施」，針對符合條件的減班休息勞工提供薪資差額補貼，每人每月最高可領1萬2100元，最長補助6個月，並可搭配「減班休息勞工再充電計畫」訓練津貼合併申請，協助勞工穩定收入、度過減班期間。

勞動部說明，企業實施減班休息後，應通報地方勞工行政主管機關及勞動部勞動力發展署各分署，以利即時啟動相關就業協助資源。為避免因未即時通報影響勞工權益，已與地方政府合作擴大通報管道，除事業單位可通報外，持有減班休息書面協議書的勞工，也可自行向地方政府通報；若僅有口頭約定者，則可透過勞資調解，以調解成立紀錄替代通報，保障勞工申請資格。

雲嘉南分署指出，凡與雇主協議實施減班休息累計達30日以上，並完成通報程序，且任職公司屬食品及飼品製造、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及其零件製造，以及其他運輸工具及其零件製造等9大行業別，即可申請薪資差額補貼。

▲勞動部推動僱用安定措施，提供減班休息勞工薪資差額補貼，最高每月可領1萬2100元。（記者林東良翻攝，下同）

補助金額以減班休息前3個月平均投保薪資，與減班後協議薪資的差額為計算基準，補貼比例為70%，每月最高補助1萬2100元，最長補助6個月，累計最高可補貼7萬2600元。補貼可由勞工自行申請，或由雇主代為提出，除紙本申請外，也可透過「台灣就業通」網站僱用安定措施專區線上辦理。

雲嘉南分署特別提醒，申請期限為「每次減班休息滿30日後的次日起90日內」，逾期將不予受理。以2025年9月1日至9月30日實施減班休息為例，最遲須於同年12月29日前完成送件，呼籲勞工務必留意時程，避免錯失補貼權益。

此外，分署也鼓勵減班休息勞工同步參加「減班休息勞工再充電計畫」，在申領薪資差額補貼的同時，透過訓練課程精進專業技能。嘉義地區即有因出口美國訂單受影響而實施減班休息的廠商，當地就業中心主動啟動關懷輔導，參訓勞工陳先生表示，透過補貼與再充電計畫，「薪水沒有少，還能趁機進修，心裡真的比較安心」。

▲勞動部推動僱用安定措施，提供減班休息勞工薪資差額補貼，最高每月可領1萬2100元。（記者林東良翻攝，下同）

南分署進一步說明，即使受僱公司未符合僱用安定措施適用的9大行業別，勞工仍可參加「減班休息勞工再充電計畫」，並依減班前後薪資差額申請訓練津貼，每月最高補助1萬7210元；另針對全時工作的基層勞工，若減班前勞保平均月投保薪資介於2萬8590元至3萬300元，且減班後薪資差額較小或未產生差額者，參訓後仍可申請每月最高2280元訓練津貼，擴大照顧範圍。

民眾如對申請流程或文件準備有疑問，可撥打免付費客服專線0800-777-888，或洽雲嘉南分署06-6985945分機1627、1645、1708及轄區各就業中心，由專人提供協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
乾哥乾妹「進法庭一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎
快訊／「宏泰58」勾斷台澎電纜　陸今懸賞2台人！對該船操控走
鄭天財涉收賄711萬遭起訴！　求刑10年
快訊／摩鐵雙屍！　20多歲男女死亡
快訊／高雄16歲學霸高中生　深夜躺人行道亡
快訊／台中男頸部中刀　無生命跡象
麻衣爸爸罹胰臟癌「生命只剩幾天」！　輕聲道別女兒淚崩
沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！　網驚：快認不出
台中騎士遭輾斃　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迎戰AI與ESG浪潮　嘉藥辦智慧美粧國際研討會攜手17家企業卡位未來

強化反恐預警　台南地檢署成立應變小組檢警調廉全面聯防

國8西向9.7公里小貨車追撞回堵大貨車　無人傷、駕駛酒測未超標

減班休息有補貼「月底就到期」！最高每月1.21萬元　南分署籲快申請

台南市2社區奪社區金點之星　黃偉哲：在地安老是台南的底氣

室內設計裝修商業公會全聯會大會桃園登場　力朝「近零新未來」努力

元智資工系徐逸懷教授　獲優秀青年電機工程師獎

育嬰留職停薪、家庭照顧彈性化　元旦起採育嬰以日、照顧隨時

茶枝變身「農林紙」　大溪老茶廠紀念禮盒包裝有味道

「桃園市新住民專區」網站正式上線　打造多元友善服務平台

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

迎戰AI與ESG浪潮　嘉藥辦智慧美粧國際研討會攜手17家企業卡位未來

強化反恐預警　台南地檢署成立應變小組檢警調廉全面聯防

國8西向9.7公里小貨車追撞回堵大貨車　無人傷、駕駛酒測未超標

減班休息有補貼「月底就到期」！最高每月1.21萬元　南分署籲快申請

台南市2社區奪社區金點之星　黃偉哲：在地安老是台南的底氣

室內設計裝修商業公會全聯會大會桃園登場　力朝「近零新未來」努力

元智資工系徐逸懷教授　獲優秀青年電機工程師獎

育嬰留職停薪、家庭照顧彈性化　元旦起採育嬰以日、照顧隨時

茶枝變身「農林紙」　大溪老茶廠紀念禮盒包裝有味道

「桃園市新住民專區」網站正式上線　打造多元友善服務平台

傳雙城論壇被要求表態「友中」　蔣萬安：基本上是雙城好兩岸好

台美關稅談判遲未出爐　經濟部認今年底前無法搞定

新北男吃鍋遭4煞亂刀狂砍！28歲主嫌揹「5地8條通緝」　5人遭送辦

資豐e點通吸金2千萬！G-Car、PP名錶豪奢收藏曝　主嫌這下慘了

弓角羚羊寶寶誕生！新手媽媽嚇到不會顧　保育員輪班餵奶

戒備跨年！北市26日舉行高強度演練　蔣萬安：業者櫃位也納入

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　楊爸痛罵惡法！網轟：鼓勵出來報復嗎

輸入表情符號就有禮物　ChatGPT耶誕彩蛋開放免費體驗

快訊／「宏泰58」勾斷台澎電纜　陸今反指台人對該船「操控走私」

廣末涼子遭簡易起訴「娛樂圈沒棄她」　復出螢光幕時間點曝

阿KEN傳授「追男生祕訣」　郭書瑤：可能會繼續單身XD

地方熱門新聞

雲林美女處長升官了！張麗善發布新任副縣長

親子走進七股沙洲淨灘讀經班以經典精神守護海洋

2026桃園龍潭大池跨年煙火音樂會　270秒煙火迎新

育嬰留職停薪、家庭照顧新制115年1／1上路

室內設計裝修商業公會全聯會大會　桃園登場　　

茶枝重生為「農林紙」　大溪老茶廠禮盒率先用

元智資工系徐逸懷　榮獲優秀青年電機工程師獎

即／中捷全線停運　疑似電力異常

花蓮海巡查獲市值上億私菸　3船數十人涉案移送

金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

台南市2社區奪社區金點之星在地安老是台南的底氣

「桃園市新住民專區」網站　正式上線

減班休息有補貼「月底就到期」！最高每月1.21萬元南分署籲快申請

台南直飛日本熊本今首航！黃偉哲宣布國際航線再添里程碑

更多熱門

相關新聞

南分署YS助外文系青年轉職成功躍升「國貿尖兵」

南分署YS助外文系青年轉職成功躍升「國貿尖兵」

在快速變動的就業環境中，青年最大的焦慮，往往不是沒有工作，而是不知道自己到底適合站在哪裡，勞動力發展署雲嘉南分署「青年職涯發展中心（YS）」透過一對一深度職涯諮詢與多元職涯講座，協助青年釐清方向、精準定位，外文系畢業生「古古」便在YS的陪伴下，成功跨領域轉職，踏入國際貿易產業，成為新世代的「國貿尖兵」。

多地補貼退場　中國2026年車市成長有壓力

多地補貼退場　中國2026年車市成長有壓力

領家電要付5千　惡劣男被逮

領家電要付5千　惡劣男被逮

雲嘉南分署啟動關懷！專人協助減班休息勞工申請補助

雲嘉南分署啟動關懷！專人協助減班休息勞工申請補助

快訊／新北查獲未蒸煮廚餘養豬　應變中心：禁止該場肉品上市

快訊／新北查獲未蒸煮廚餘養豬　應變中心：禁止該場肉品上市

關鍵字：

減班補貼南分署

讀者迴響

熱門新聞

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

王ADEN遭網出征「丟失跨年工作」

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面