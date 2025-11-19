　
地方 地方焦點

雲嘉南分署啟動關懷！　專人協助減班休息勞工申請補助

▲雲嘉南分署啟動減班休息關懷服務，協助勞工申請補助與訓練資源。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全球貿易風向一旦轉彎，最先淋雨的往往是基層勞工，因美國對等關稅政策外溢效應，部分製造業訂單急凍，雲嘉南地區陸續出現企業協議減班休息情況，雲嘉南分署接獲通報後並未坐等，反而選擇主動敲門，在工廠日子變得比較冷的時候，替勞工和企業點起一盞燈。

雲嘉南分署說明，勞動部啟動強化版「僱用安定措施」，將補助物件從製造業延伸到食品及飼品、紡織、橡膠、塑膠、金屬製品、電力設備、機械設備、汽車與零件、其他運輸工具及零件等9大產業。薪資差額補助一口氣從原本5成拉到7成，且追溯自2025今年8月1日起至2026年1月31日止。每人每月最高 12100 元、最長6個月、最高可領 72600元，算是替被時代波動打到的人們留下一個緩衝。

以台南一間機械廠為例，受到關稅衝擊後訂單急退，經營壓力直線上升。雇主不願裁員，選擇協議減班休息。南分署獲報後隨即聯繫，逐項說明補助方式並協助全體減班勞工完成申請。公司特助也吐露心聲：「員工真的有感，至少生活不會被減班拖得寸步難行。」

為避免減班期間成為「空轉的時間」，勞動部同步滾動調整「勞工再充電」計畫。勞工不必受限於減班時段，任何空檔都能參加企業訓練、分署課程、委辦訓練或通過認定的線上課程。訓練津貼每小時190元、每月最高17210 元。企業自行辦訓的人數下限也取消，即使是小型工廠，也能量身打造課程替員工補能，像是在逆風裡調整船帆，再找回前進的力道。

雲嘉南分署補充，若企業沒有辦訓、或勞工家中不便遠距學習，可直接到台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾、斗六等就業中心觀看「勞動力發展數位服務平台」課程。相關補助與操作方式，民眾可洽分署專線 (06)6985-945或上「補助企業辦理員工訓練計畫網」查詢。

