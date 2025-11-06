快訊／新北查獲未蒸煮廚餘養豬　應變中心：禁止該場肉品上市

▲陳駿季（圖右）提醒養豬戶，在未開放廚餘可餵豬前，被發現偷偷使用廚餘，最重可撤照。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為期三階段非洲豬瘟禁令在今（6日）中午12時起陸續解禁。農業部長陳駿季指出，為避免未蒸煮廚餘再次造成可能疫情，針對新北市府查獲某豬場，使用未蒸煮廚餘餵豬，將禁止該豬場豬隻上市，直到經過嚴密管控後才能上市，且取消飼料差額與油資補貼，也提醒養豬戶，未開放使用廚餘養豬前若被發現偷偷使用，將會加重處罰，最重可以撤照。

台中梧棲養豬場在10月22日爆發非洲豬瘟確診，農業部先啟動豬隻禁運禁宰與禁廚餘養豬等七項防疫作為，隨後啟動三階段、每階段五天的防疫措施。農業部長陳駿季今天下午主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，說明後續防疫措施。

陳駿季指出，先要感謝新北市動保人員，在禁止使用廚餘餵豬期間，主動透過跟監，查緝到某豬場偷偷使用廚餘，且沒蒸煮就餵食。由於廚餘是這次疫情爆發的主因，為避免類似狀況重演，所以在未開放使用廚餘之前，民眾若被發現有上述狀況，將會給予嚴厲懲處，最重可以撤照。

陳駿季進一步說明，上述違法的養豬場，將禁止該豬場豬隻上市，直到經過嚴密管控後才能上市，同時取消飼料差額及廚餘清運油資的補貼，也提醒養豬戶要遵守規定，一起努力讓台灣成為非洲豬瘟非疫區。