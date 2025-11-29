　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「領家電要付5千」惡劣男詐光復災民...月台被逮　疑28人被騙

▲▼曾姓男子正要搭火車離開光復，遭警方專案小組逮捕。（圖／鳳林警分局提供，下同）

▲▼曾姓男子正要搭火車離開光復，遭警方專案小組逮捕。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

曾姓男子11月間在花蓮縣光復鄉災區，以「贈送家電須支付5000元」為由，先後詐騙多名災民，鳳林分局警方組成專案小組全力調查後，28日在光復車站月台順利逮捕涉嫌的曾姓男子，並查扣相關贓款及證物，偵訊後將全案依詐欺罪嫌移送法辦。

其中兩名被害人28日下午察覺遭詐後，立即會同鳳林分局光復分駐所警力，在光復火車站月台當場將曾嫌逮捕，現場查扣新台幣4萬5,600元、行動電話1支、造型模擬手槍1支及相關證件等證物，並將嫌犯帶返偵辦。

警方檢視嫌犯行動電話內電磁紀錄，發現疑似受害民眾名冊，初步清點達28名，實際遭詐騙之金額，將陸續通知被害人製作筆錄以釐清。

▲▼曾姓男子正要搭火車離開光復，遭警方專案小組逮捕。（圖／鳳林警分局提供，下同）

▲▼查扣新台幣現金、行動電話1支、造型模擬手槍1支及相關證件等證物。

針對查扣之槍枝，經初步檢視發現槍管內有阻鐵情形，後續將送往鑑定，是否涉及槍砲彈藥管制條例。

鳳林警分局強調，此案係針對災區弱勢民眾下手，分局將持續加強巡邏及反詐騙宣導，防範類似詐欺事件發生，呼籲民眾若發現可疑情事，立即撥打110報案或向光復所洽詢， 鳳林分局將與民眾站在同一陣線，為災民解決問題。

▲▼曾姓男子正要搭火車離開光復，遭警方專案小組逮捕。（圖／鳳林警分局提供，下同） 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
MAMA／GD哀悼香港大火！　奪獎感言沉痛開口：盼帶給大家力
MAMA／大咖影后悼香港大火！　低調穿搭被讚爆
健身房「倒閉」20 年不斷重演　履約保證為何保不了你？
疑中國豬仔闖邊境被炸！　血肉模糊畫面曝
72歲女星太正！變態男闖房間　侵犯惡行曝光掀眾怒
明天3地轉濕！　下周「雨區擴大3天」最冷剩15度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台鐵台北車站1女子落軌！頭破血流送醫

快訊／高雄民宅晚間火警！1女火場內「昏迷倒地」　送醫搶救中

「領家電要付5千」惡劣男詐光復災民...月台被逮　疑28人被騙

快訊／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

退休校長登玉山後四峰失聯　搜救人員圓峰山屋山域搜尋

恐怖畫面曝！苗栗自小客鬼飄撞斷燈桿　路人夫妻被推落大排

男嫌火車人太多怒摔腳踏車！嗆是海陸「還報梯次」　乘客傻眼

媽開休旅車載2兒看病！失神猛撞3機車　外送員被擊落受傷送醫

法務部公務員超劣！吃人妻還雇少女陪酒　塞14歲女進冰箱躲警察

已婚技師偷吃人妻！怕丟工作簽「天價和解書」　法官幫他打折

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

台鐵台北車站1女子落軌！頭破血流送醫

快訊／高雄民宅晚間火警！1女火場內「昏迷倒地」　送醫搶救中

「領家電要付5千」惡劣男詐光復災民...月台被逮　疑28人被騙

快訊／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

退休校長登玉山後四峰失聯　搜救人員圓峰山屋山域搜尋

恐怖畫面曝！苗栗自小客鬼飄撞斷燈桿　路人夫妻被推落大排

男嫌火車人太多怒摔腳踏車！嗆是海陸「還報梯次」　乘客傻眼

媽開休旅車載2兒看病！失神猛撞3機車　外送員被擊落受傷送醫

法務部公務員超劣！吃人妻還雇少女陪酒　塞14歲女進冰箱躲警察

已婚技師偷吃人妻！怕丟工作簽「天價和解書」　法官幫他打折

台鐵台北車站1女子落軌！頭破血流送醫

MAMA／GD哀悼香港大火！發表奪獎感言前　沉痛開口：盼帶給大家力量

朴子醫院新設兒童治療室　兒童感覺統合與語言治療新選擇

多發性骨髓瘤治療新突破　大林慈濟自體造血幹細胞移助延緩復發

兩岸咖啡市場差異大！　專家：「瑞幸來台」幾乎沒影響

混障綜藝團11/30新營文化中心演出　金鐘主持人劉銘領軍肢障視障齊閃耀

林朕呈赴日訓練二度進化　回顧球季低潮有江少慶、游霆崴鼓勵

MAMA／大咖影后悼香港大火！低調穿搭被讚爆　別黑絲帶：奇蹟會發生

快訊／高雄民宅晚間火警！1女火場內「昏迷倒地」　送醫搶救中

再婚遇家暴男！　千古第一才女「李清照」將侵占夫送進大牢

【永遠缺席】聯結車司機騎車撞路樹亡　手機狂響警代接：他不能上班了

社會熱門新聞

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

網購護理師國考證書被錄取　她急自首

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

李多慧合作價碼曝光！業者付不出來挨告

養女兒逾10年長得不向！他一驗DNA綠爆

國道行駛到一半　前車突然掉出一個人

台南女網購假證書錄取護理師！院方回應

法務部公務員雇少女陪酒坐檯！70萬換免囚

高雄4男持刀傷人　2男遭刺胸地留血跡

高雄1天2件死亡車禍　海巡兵路口遭撞死

更多熱門

相關新聞

蒐查資料有異常！花蓮檢查馬太鞍溪堰塞湖19死真相

蒐查資料有異常！花蓮檢查馬太鞍溪堰塞湖19死真相

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流造成19人死亡、5人失蹤，台灣花蓮地方檢察署已完成初階段資料蒐集和證據鞏固，且陸續傳喚相關人員，截至目前尚未對涉案人員做出強制處分。

光復災區重建編列300億　災民各項補助一次看

光復災區重建編列300億　災民各項補助一次看

大家型電陸續發放光復災戶　1898戶分批宅配

大家型電陸續發放光復災戶　1898戶分批宅配

宏福苑大火吞噬家園！李家超：向災民發1萬港幣

宏福苑大火吞噬家園！李家超：向災民發1萬港幣

今年黑五怎麼買？Costco必買3大類商品全公開　限量＋超狂折扣＋人氣爆品整箱搬

今年黑五怎麼買？Costco必買3大類商品全公開　限量＋超狂折扣＋人氣爆品整箱搬

關鍵字：

光復災民家電補貼5千落跑月栗遭違受騙

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

「張君雅小妹妹」結婚了！

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

AV女優當小三　悄悄引退消失

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面