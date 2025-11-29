「領家電要付5千」惡劣男詐光復災民...月台被逮　疑28人被騙

▲▼曾姓男子正要搭火車離開光復，遭警方專案小組逮捕。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

曾姓男子11月間在花蓮縣光復鄉災區，以「贈送家電須支付5000元」為由，先後詐騙多名災民，鳳林分局警方組成專案小組全力調查後，28日在光復車站月台順利逮捕涉嫌的曾姓男子，並查扣相關贓款及證物，偵訊後將全案依詐欺罪嫌移送法辦。

其中兩名被害人28日下午察覺遭詐後，立即會同鳳林分局光復分駐所警力，在光復火車站月台當場將曾嫌逮捕，現場查扣新台幣4萬5,600元、行動電話1支、造型模擬手槍1支及相關證件等證物，並將嫌犯帶返偵辦。

警方檢視嫌犯行動電話內電磁紀錄，發現疑似受害民眾名冊，初步清點達28名，實際遭詐騙之金額，將陸續通知被害人製作筆錄以釐清。

▲▼查扣新台幣現金、行動電話1支、造型模擬手槍1支及相關證件等證物。

針對查扣之槍枝，經初步檢視發現槍管內有阻鐵情形，後續將送往鑑定，是否涉及槍砲彈藥管制條例。

鳳林警分局強調，此案係針對災區弱勢民眾下手，分局將持續加強巡邏及反詐騙宣導，防範類似詐欺事件發生，呼籲民眾若發現可疑情事，立即撥打110報案或向光復所洽詢， 鳳林分局將與民眾站在同一陣線，為災民解決問題。