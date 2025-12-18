跨域不再迷路！　南分署YS助外文系青年轉職成功躍升「國貿尖兵」

▲雲嘉南分署青年職涯發展中心（YS）透過一對一職涯諮詢，協助青年釐清方向、精準定位。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在快速變動的就業環境中，青年最大的焦慮，往往不是沒有工作，而是不知道自己到底適合站在哪裡，勞動力發展署雲嘉南分署「青年職涯發展中心（YS）」透過一對一深度職涯諮詢與多元職涯講座，協助青年釐清方向、精準定位，外文系畢業生「古古」便在YS的陪伴下，成功跨領域轉職，踏入國際貿易產業，成為新世代的「國貿尖兵」。

古古原先鎖定行銷領域求職，卻在今年度參與YS「一級玩家：職場登入計畫」培訓過程中，透過職人分享實際工作樣貌後，逐漸意識到行銷工作內容與自身期待存在落差，內心也開始浮現不安與迷惘。

在人生卡關之際，古古主動尋求YS職涯諮詢服務，在諮詢師引導下進行天賦探索與能力盤點，清楚看見「興趣」與「職能」之間的差異，這份覺察讓他選擇及早停損，重新校準職涯方向，不再硬撐不適合的選項。

重新出發後，古古透過勞動部「產業新尖兵計畫」接觸國際貿易領域，發現自身外語專長、社團累積的溝通協調經驗，以及樂於挑戰的性格，與國貿業務的職能需求高度契合，逐步找回自信與動力。

為補強求職實戰力，YS進一步協助古古進行「履歷健檢」與「模擬面試」，精準放大個人優勢，最終順利錄取國貿業務職缺。古古分享心聲表示：「透過YS的職涯諮詢，我看見了新的可能，也避免在不適合的道路上虛耗青春。」

雲嘉南分署長劉邦棟指出，青年在求職過程中常面臨資訊落差與方向不明的困境，YS透過系統化探索工具與專業諮詢服務，協助青年建立自我認識與職涯信心，在快速變動的職場中找到屬於自己的定位。未來分署也將持續整合中央資源、深化產業連結，成為青年職涯路上最堅實的後盾。YS各項服務資訊可至YS官方網站查詢，或加入YS官方LINE（ID：@ysyct）洽詢。