多地補貼退場　中國2026年車市成長有壓力

▲中國汽車出口。（圖／CFP）



文／中央社

中國汽車流通協會乘用車市場訊息聯席分會（乘聯分會）表示，中國今年車市由於「以舊換新」補貼、減免稅等政策支持有超預期成長；在政策暫停、退場後，明年銷售有所承壓。

中國汽車流通協會乘用車市場訊息聯席分會8日發布最新統計數據資料。

據澎湃新聞報導，中國11月國內汽車銷量罕見下滑。中國汽車流通協會乘用車市場訊息聯席分會統計資料顯示，11月全國乘用車市場零售222.5萬輛，年減8.1%、月減1.1%；今年1至11月累計零售2148.3萬輛，年增6.1%。

中國汽車流通協會乘用車市場訊息聯席分會秘書長崔東樹表示，11月零售銷量下滑在預期中，原因為去年下半年銷量基數過高；另一方面為，多地以舊換新補貼暫停或改採「搖號」（隨機抽籤），影響消費者購買意願。

截至目前為止，中國今年車市零售呈現「前低、中高、後平」走勢，1至2月有所成長、3至6月快速成長、7至9月略跌、10至11月偏低。

中國汽車流通協會乘用車市場訊息聯席分會分析，年末偏穩為合理走勢，由於去年11月基數過高；今年11月零售銷量負成長算是「熨平」（穩定波動）去年高成長；若與2022年11月比較，今年11月零售銷量年增達5%。

中國汽車流通協會乘用車市場訊息聯席分會提到，以舊換新補貼是調解車市零售銷量重要政策，今年截至10月22日止，以舊換新補貼申請量突破千萬輛；隨著各地補貼暫停，11月日均補貼規模降為3萬輛。

中國汽車流通協會乘用車市場訊息聯席分會坦言，今年車市零售銷量超預期成長與政策支持有關，以舊換新補貼與減免稅累計規模達約人民幣4000億元（約新台幣1.77兆元），在政策暫停、退場後，明年車市零售銷量成長面臨承壓。