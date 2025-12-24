台南市2社區奪社區金點之星　黃偉哲：在地安老是台南的底氣

▲衛福部舉辦第十一屆社區金點獎頒獎典禮，台南市楠西與中沙社區榮獲「金點之星獎」，展現深耕在地的照顧能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為表揚深耕在地、長期投入老人照顧服務的優質社區，衛生福利部23日在台灣戲曲中心大表演廳舉辦第十一屆「2025年社區金點獎」頒獎典禮，台南市共有2個社區照顧關懷據點脫穎而出，楠西區楠西社區照顧關懷據點及安定區中沙社區照顧關懷據點，雙雙榮獲「金點之星獎」，展現台南在高齡照顧與社區營造上的扎實成果。

市長黃偉哲表示，台南市長期推動高齡友善與在地安老政策，社區照顧關懷據點正是撐起整個社區支持系統的關鍵基石。他強調，志工與社區夥伴的投入，讓照顧不只停在制度，而是真正走進生活。此次獲獎的社區，不僅展現服務量能，更讓外界看見台南在長者照顧上的創新、韌性與溫度，市府未來也將持續精進相關政策，讓長者能在熟悉的社區中安心生活、就地安老。

社會局指出，榮獲「金點之星獎」的楠西區楠西社區發展協會，已連續兩年入圍金點獎。今年面對0121震災，社區迅速轉為支援核心，陪伴長輩穩定情緒、協助心理重建，並啟用文康廚房作為臨時收容中心，動員志工與長輩投入物資分送與災民照護，展現「社區就是避風港」的實際行動力，落實共老、共好、共生的生活模式。

首次參賽即入圍並獲獎的安定區中沙社區發展協會，同樣展現亮眼成果。協會以在地文化與世代共學為核心，結合「粿仔的故鄉」文化特色，辦理「珍粿傳情」活動，讓長者與青年共同製作紅龜粿，傳承傳統技藝與地方記憶；在照顧服務上，更突破假日照顧空窗，整合醫療與社福資源，採取平日、假日雙軌服務，確保長者獲得不中斷的支持。

社會局長郭乃文表示，目前台南市已布建413處社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、電話問安、健康促進、共餐服務及預防延緩失能等多元照護。未來將持續以「以人為本」為核心，深化在地社福政策，擴大照顧網絡，打造更具互助、共融精神的生活社區，實踐「尊嚴關懷、共融發展」的城市願景。