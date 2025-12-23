從生活卡關開始學解題　台南科技教育實作競賽登場近200學生拚創意

▲台南市科技教育創意實作競賽在新化國中登場，近200名學生現場動手解題，展現科技實作與團隊合作能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為培養學生科技素養與實作能力，台南市教育局23日在新化國中舉辦「114學年度科技教育創意實作競賽（台南市初賽）」，由市內8所科技中心及科技領域輔導團共同辦理，吸引近200名國中學生組隊參賽。競賽以真實生活情境為出發點，要求學生在有限時間內動手設計、實作並解決問題，展現科技應用與團隊合作能力。

市長黃偉哲表示，科技快速演進的時代，教育不能只停留在知識傳授，更重要的是培養學生理解科技、運用科技解決問題的能力。科技教育創意實作競賽強調從構想、設計到製作與調整的完整學習歷程，讓學生在實作中累積經驗、在挑戰中學會面對問題。市府將持續支持學校善用科技中心資源，結合課程與實作活動，讓學生在生活情境中發揮創意、迎向科技社會。

教育局長鄭新輝指出，競賽設計強調跨域學習與問題解決能力，學生須依命題情境完成結構設計、動力控制與策略規劃，每一個環節都考驗創新思考與實作整合能力。台南市目前設有8所科技中心，長期提供課程支援與專業協助，是學校推動科技教育的重要後盾，未來也將持續整合資源、強化師資支持，穩健提升學生科技素養。

教育局說明，本次競賽以「智慧城市的資源回收物流挑戰」為核心情境，參賽隊伍需在4小時現場實作時間內，完成一台具備資源搬運功能的「運輸裝置」，並自行設計搭建一座「斜坡橋」，挑戰機構設計、動力控制與臨場應變等多項任務。競賽不僅比成果，更重視學生在過程中分析問題、調整策略與團隊協作的學習歷程。

仁德國中校長鍾國璽表示，學生從賽前準備到正式上場，歷經多次模擬與修正，學習重點不只在完成裝置，而是在拆解問題、分工合作與整合不同領域知識的過程。此次競賽要求學生在有限時間內運用現場材料完成任務，更考驗其臨場判斷與實作能力，也讓學生清楚感受到思考與行動之間的連結。

後甲國中校長蔡佳宏也指出，學校長期透過課程、社團與競賽訓練，協助學生累積實作經驗，建立團隊默契。透過競賽，學生更能理解科技如何回應生活問題，也期待未來能代表台南市在全國賽中展現成果。