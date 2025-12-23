　
社會 社會焦點 保障人權

台南安南區某國小旁死亡車禍　騎士擦撞滑入對向遊覽車遭輾亡

▲台南市安南區安和路23日下午發生死亡車禍，機車騎士滑入對向車道遭遊覽車輾壓不治。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安南區安和路23日下午發生死亡車禍，機車騎士滑入對向車道遭遊覽車輾壓不治。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區23日下午4時15分許發生死亡車禍，安和路、安順國小附近發生遊覽車與機車碰撞事故，消防局獲報後立即派員前往救援，現場發現一名30多歲林姓機車騎士遭壓在遊覽車下，已無生命跡象，最終未送醫；另有遊覽車上一名女性乘客受傷送醫，警方初步查出係機車與小客車擦撞滑入對向遭遊覽車輾壓身亡。

▲台南市安南區安和路23日下午發生死亡車禍，機車騎士滑入對向車道遭遊覽車輾壓不治。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，案發後共出動6車12人前往搶救，消防救護人員於下午4時24分抵達現場，確認一名男性機車騎士受困車底，經救援於下午4時51分協助脫困，但人已明顯死亡，未送醫。另有一名66歲女性遊覽車乘客頭部撕裂傷、意識清楚，由救護車送往奇美醫院治療。

▲台南市安南區安和路23日下午發生死亡車禍，機車騎士滑入對向車道遭遊覽車輾壓不治。（記者林東良翻攝，下同）

台南市警三分局警方調查指出，本案發生於23日下午4時15分許，51歲王姓女子駕駛自小客車，沿安和路北往南方向於路邊起步直行時，不慎與46歲林姓男子騎乘的機車發生擦撞，導致機車人車左偏滑入對向車道倒地，隨後遭29歲黃姓男子駕駛之遊覽車撞擊輾壓，林男當場失去生命跡象。

▲台南市安南區安和路23日下午發生死亡車禍，機車騎士滑入對向車道遭遊覽車輾壓不治。（記者林東良翻攝，下同）

警方表示，遊覽車上另有一名66歲邱姓女乘客受傷，已送往奇美醫院治療，所幸無生命危險。事故涉及的自小客車駕駛王女與遊覽車駕駛黃男，經酒測結果均為零，排除酒駕情事。

▲台南市安南區安和路23日下午發生死亡車禍，機車騎士滑入對向車道遭遊覽車輾壓不治。（記者林東良翻攝，下同）

據了解，該輛遊覽車為奇美醫療體系之醫療服務車，車上含司機共8人，僅1名乘客受傷，其餘人員均未受傷。事故發生後，現場已由市警三分局進行交通疏導並封鎖調查。警方強調，詳細肇事原因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清，並呼籲用路人行車務必注意周遭車況，事故發生時應留在現場並立即通報警方處理，以確保自身與他人安全。

▲台南市安南區安和路23日下午發生死亡車禍，機車騎士滑入對向車道遭遊覽車輾壓不治。（記者林東良翻攝，下同）

關鍵字：

台南安南區死亡車禍機車擦撞遊覽車輾壓身亡

