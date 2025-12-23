逐光肆舞登場！台南舞蹈藝才班聯合展　1/9、1/10文化中心接力演出

▲「逐光肆舞」舞蹈藝才班聯合展將於2026年1月9、10日在台南文化中心登場，4校學生接力演出24支舞碼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「逐光肆舞」台南市114學年度舞蹈藝才班聯合展，將於2026年1月9日、10日晚上7時30分在台南文化中心演藝廳登場，由永仁高中國中部、中山國中、永康復興國小及進學國小4校舞蹈班接力演出，共帶來24齣風格多元的舞碼。

教育局長鄭新輝日前率4校校長與學生共同拍攝宣傳影片，為年度舞蹈盛事揭開序幕，宣告舞台燈光、編舞內容全面升級，精彩可期。

市長黃偉哲表示，台南舞蹈藝才班聯合展已成為舞蹈教育界的重要指標活動，歷年場場爆滿、深受市民喜愛。今年由永康復興國小統籌規劃宣傳影片，不僅呈現舞蹈教育長期深耕成果，也讓孩子在鏡頭前展現自信與成長，讓表演藝術更貼近生活，為城市注入持續流動的文化能量，邀請市民踴躍進場欣賞。

教育局長鄭新輝指出，台南市長期推動藝術教育，從國小藝術領域統整教學，到中學階段將表演藝術納入重要學習內容，逐步建構完整的藝術學習脈絡。近年各校積極辦理校內外展演活動，提供學生多元舞台，讓孩子在實際演出中累積美感素養與表演經驗，展現藝術教育的深度與廣度。

中山國中校長陳威介表示，中山舞蹈班成立已42年，是學校重要特色。本次展演融合中國古典舞、現代舞、芭蕾及武術元素，其中《擺渡．人》與《清和弄飛鳶》榮獲114學年度台南市學生舞蹈比賽特優第一名，展現學生扎實的舞蹈基礎與藝術表現力。

進學國小校長李添旺指出，進學舞蹈班自民國74年成立以來，長期培育舞蹈人才，今年將帶來6支風格多元的舞碼，結合傳統與現代、民俗與功夫，其中民俗舞《颯步山行》榮獲全市舞蹈比賽特優，展現孩子們豐沛的創意與舞台魅力。

永仁高中校長余月琴表示，國中部舞蹈班將以《橘時•花信》揭開序幕，並呈現芭蕾舞《Walpurgis night》、東方武舞《傾城之勢》及當代舞《無聲的刺》、《After Midnight》等作品，展現學生多元舞蹈風格。歷年來學生在古典舞與現代舞競賽屢獲特優，升學表現亦亮眼。

永康復興國小校長張慧芬表示，舞蹈班自民國73年成立，兼顧學術與術科發展，今年由三至六年級學生帶來芭蕾、民俗舞、啦啦隊舞及榮獲特優的古典舞《雲起刀鳴撼雲霄》，充分展現孩子的創意與技巧。

教育局補充說明，「逐光肆舞」聯合展兩場共演出24支舞碼，練習歷程艱辛而紮實，演出時間為1月9日及10日晚間7時30分，地點在臺南文化中心演藝廳，邀請市民把握機會，一同走進劇場，感受舞蹈帶來的光與力量。宣傳影片已發布於台南市教育局官方粉絲專頁。