台南直飛日本熊本今首航！　黃偉哲宣布國際航線再添里程碑

▲台南直飛日本熊本航線23日首航，市長黃偉哲與台灣虎航及首航旅客共同見證歷史時刻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南直飛日本熊本航線23日正式啟航！台南市政府與台灣虎航下午在台南機場舉行「台南—熊本」首航儀式，宣告台南國際航空網絡再度升級。市長黃偉哲、台灣虎航商務長許致遠及多位民代、貴賓與首航旅客共同見證這歷史性一刻，展現台南邁向國際觀光城市的企圖心。

黃偉哲市長表示，「台南—熊本」是疫情後台南機場新增的重要國際航線里程碑，感謝台灣虎航開闢台南直飛熊本與沖繩航線，讓大台南約186萬市民，以及嘉義、北高雄地區民眾，能就近從台南出入境前往日本，大幅提升南部旅遊與商務往來的便利性。

黃偉哲市長指出，隨著台積電在日本熊本投資設廠，一期已量產、二期持續建設中，未來台日產業交流勢必更加頻繁，加上台南本身兼具觀光與高科技能量，直航有助深化雙方在產業、觀光等多元領域的合作。他也直言，航線開闢不易、維持更難，期盼台南—熊本及即將啟航的台南—沖繩航線班班客滿，讓交流熱度持續升溫。

觀光旅遊局長林國華表示，「台南—熊本」航線自今日起由台灣虎航執飛，每週二、五固定飛航，為日本旅客造訪台南開啟最便捷的空中通道。日本旅客可從九州直抵台南，深入體驗古都的美食、古蹟與城市文化魅力。

觀旅局指出，台南近年深受日本旅客青睞，新航線預期將吸引更多旅客安排週末輕旅行、深度文化體驗與美食巡禮，帶動觀光、旅宿與商圈發展。緊接著12月25日啟航的「台南—沖繩」航線，將進一步串聯日本西南部旅遊動線，深化雙方在海洋文化、節慶與觀光領域的交流。

此外，市府為提升國際旅客旅遊友善度，今年與工業技術研究院合作，於台南航空站、台南火車站及高鐵台南站旅遊服務中心，導入「即時雙向多語翻譯系統」示範體驗，可支援中、英、日、韓、越、泰及西班牙文等7種語言，協助旅服人員即時溝通，提升外籍旅客諮詢效率與服務品質。

今日首航儀式包括立委林俊憲、陳亭妃、市議員余柷青、朱正軒、楊中成、黃肇輝、沈震東、許至椿、郭鴻儀、林美燕、李啟維，以及立委王定宇服務處代表等人到場見證。儀式後，黃偉哲也率市府團隊與台南觀光產業代表搭乘首航班機前往熊本，展現深化台日合作的實際行動。



市府並贈送首航旅客紀念小物，象徵台南與熊本開啟全新航線交流，期盼透過直航吸引更多日本旅客選擇台南作為探索台灣的第一站，為城市國際化再寫新頁。