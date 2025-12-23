雲林美女處長升官了！張麗善發布新任副縣長、副秘書長人事令

▲雲林縣新任副縣長陳璧君為文化觀光處處長。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

配合地方制度法修正，雲林縣政府於12月22日發布副縣長、副秘書長人選，兩人將同步於2026年1月1日到任。



新任副縣長陳璧君為本府文化觀光處處長，具政治大學企業管理碩士學歷，曾任香港商壹傳媒副總編輯、台灣三立電視台時尚總監、誠品生活AXES時尚顧問、實踐大學助理教授，自108年就任文化觀光處處長以來，成功在5年內讓雲林觀光人次從700萬飆升到2,000萬，獲選為第十五屆「MVP」經理人，更獲得數十座國際獎項，成功塑造雲林文化觀光的全新形象。



副秘書長黃凱達為本府參議，於本府就職期間曾任地政處處長、工務處處長、城鄉發展處處長等職務，具臺灣大學土木工程學系碩士學歷，學歷及行政閱歷經歷相當豐富，未來仍兼任縣長辦公室機要秘書。



張麗善縣長表示，過去7年來縣府團隊非常努力，無論在交通建設、工程水利、產業發展、社會福利、財政改善等各方面，都有明顯卓著的表現，且得獎無數，接下來一年協同新任副縣長及副秘書長的協助，將與縣府同仁繼續為雲林的未來打拼。

▲雲林縣政府新任副秘書長副秘書長黃凱達，未來仍兼任縣長辦公室機要秘書。（圖／記者游瓊華翻攝）