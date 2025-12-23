啃老族疑三太子附身！喊「人劍合一」弒母　2罪合判12年定讞

▲林姓男子半夜高喊「人劍合一」，弒母傷父，判刑定讞。（ETtoday資料照／翻攝畫面）。

記者吳銘峯／台北報導

雲林26歲的林姓男子，大學畢業後就在家啃老，疑因迷信宗教，去年7月間的凌晨2點多，高喊「人劍合一」後突然攻擊父母，母親慘被殺害、父親受傷。法院審理時，林父為其奔走取得84份親友的聲明書，希望林男能有自新機會，一二審均將他判刑12年，全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

據了解，林男是國立大學幼保系畢業，依照目前學校教師荒的狀況，找到工作應該不難，但他卻沒有就業，大學畢業後就回到雲林老家，與爸媽一同居住在家待業啃老；另外林男也篤信宗教，案發前還會在家跳「太子舞」。

去年7月初，林男在凌晨2點多，突然高喊「人劍合一」後衝進父母房間，毆打熟睡中的父母，2老被驚醒，但林男又轉身離開房間。2老追出查看，才發現兒子衝進廚房拿水果刀，轉身就往母親身上刺入，至於父親也趕緊阻止兒子暴行，但因遭受攻擊，自己也趕緊逃離。

警方獲報後逮捕林男，並將林母送醫，最後林母因肺臟及心臟受有穿刺傷，引發大出血併血胸而死亡，林父左肩、左耳、右手撕裂傷及左側7至8肋骨骨折。檢方將林男聲請羈押獲准，並依照殺害直系血親尊親屬罪提起公訴。

法院將林男送鑑定，發現他大學時就有失眠狀況，另外因為篤信宗教，案發前一週參與宮廟活動，精神出現明顯改變，認為自己能與三太子產生感應，或覺得體內住有三太子，說自己是太子小神通，有超能力，有情緒興奮高昂、誇大、宗教妄想、幻聽幻視等現象。法院認為，林男經常失眠、幻聽，但又不到精神科求診，僅以宗教的收驚、做法等方式處理，導致精神狀態持續惡化，甚至影響到行為時辨識行為能力嚴重下降，故依法減刑。

此外，林父也原諒兒子，還為他奔走收集了84位家屬親友的和解書，希望能給兒子自新的機會，一審時法院將他所犯殺害母親的罪行判刑10年、殺傷父親部分判刑6年，合併定應執行有期徒刑12年。二審也維持，全案再上訴第三審，最高法院23日駁回上訴定讞。