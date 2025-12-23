高麗菜進入盛產期　農糧署推外銷穩菜價、挺農民

▲農糧署輔導雲林縣崙東果菜生產合作社、雲林縣北港農產生產合作社及翰岡國際股份有限公司，攜手貿易商拓展海外市場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

時序入冬，冷涼氣候催熟甜味，農糧署輔導雲林縣崙東果菜生產合作社、雲林縣北港農產生產合作社及翰岡國際股份有限公司，攜手貿易商拓展海外市場，自12月起將當季鮮採高麗菜直送新加坡，預計農曆年前可出口9櫃、約162公噸，今（23）日舉行出口封櫃儀式，象徵台灣高麗菜正式「新鮮出航」，挺進國際餐桌。

國產高麗菜進入一年中品質最佳的產季，農糧署指出，新加坡華人飲食文化與台灣相近，高麗菜在當地多用於熱炒、湯品與火鍋料理，接受度高。此次外銷主力品種為台灣秋冬季代表性的「初秋」甘藍，葉質細嫩、清甜多汁，最能展現台灣高麗菜特色。

▲農糧署長姚士源表示，農糧署將協助調節國內市場供需，成為穩定菜價、保障農民收益的重要支撐。（圖／記者游瓊華翻攝）

為確保長途運輸品質，產地農民團體從採收端即落實分級包裝與品質把關，並結合完整冷鏈與物流管理，讓高麗菜即使經過海運，仍能保持「最新鮮、最當令」的風味。出口封櫃現場，也同步端出以高麗菜入菜的料理，從清炒、燴煮到湯品一字排開，展現國產甘藍在家庭餐桌與餐飲市場的多元樣貌，讓與會者從視覺與味覺，實際感受冬季高麗菜的鮮甜實力。

農糧署長姚士源說明，冬季是國產高麗菜品質最佳的時節，無論口感或風味，都優於夏季高山甘藍。本次除外銷新加坡外，後續也將陸續拓展至韓國、日本及美國等市場，透過穩定外銷通路，分散產銷風險，協助調節國內市場供需，成為穩定菜價、保障農民收益的重要支撐。

▲農糧署輔導雲林高麗菜出口，今日進行封櫃儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

農糧署長姚士源表示，今年初日本因大雪影響蔬菜供應，台灣高麗菜輸日數量超過4,000公噸，顯示國產高麗菜在國際市場具備高度競爭力。目前正值台灣高麗菜盛產期，農糧署將持續推動外銷，向世界分享台灣高麗菜的鮮甜好滋味。

姚士源指出，今年中南部氣候較為溫暖，有利於蔬菜生長，短期內可能出現供應量增加情形，農糧署已備妥「外銷、加工、國內促銷」三支箭因應，確保在產銷出現波動時，能即時調節、穩定價格。他也強調，目前後續種植面積均在掌控之中，農曆過年期間蔬菜供應無虞、價格可望維持平穩。

此外，農糧署自去年起建置第一期冷鏈系統，各產地具備冷藏與調節功能，即使短期產銷失衡，也能透過冷鏈暫存與分流銷售穩定市場，同時兼顧農民收益。農糧署也呼籲國人把握產季，多選購國產高麗菜，一起品嚐冬季最鮮甜、最具代表性的台灣好滋味。

▲台灣高麗菜輸日數量超過4,000公噸，顯示國產高麗菜在國際市場具備高度競爭力。（圖／記者游瓊華翻攝）