雲林斗六家商、土庫商工獲中央補助750萬整修經費

▲立委劉建國會同教育部國教署人員與土庫商工校長吳星宏，實地會勘校園整修工程，關注校園安全細節。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

立法委員劉建國邀集教育部及相關承辦人員，會同校方代表，前往斗六家商與土庫商工實地會勘校舍整修工程。經現場逐一勘查建築現況、聽取校方說明與專業評估後，兩項整修計畫均確認符合補助要件，可望獲教育部國教署核定經費，總投入金額近七百五十萬元，為校園環境安全與教學品質注入實質助力。

此次會勘重點之一為斗六家商綜合大樓外牆修繕工程，經費約447萬元。該棟校舍因使用年限已久，外牆出現老化、龜裂等狀況，不僅影響校園整體景觀，也讓師生在日常進出時多了一分安全隱憂。經專業評估後，確認有必要進行全面修繕，工程完成後，將可有效降低外牆剝落風險，提升校舍結構安全，營造更安心的學習與教學空間。

▲土庫商工視聽講堂透過此次整修，將同步改善硬體設施與使用動線，讓教學展示、校務活動及大型集會能在更完善的環境中進行，提升整體教學效能與校園使用品質。（圖／記者游瓊華翻攝）

另一項核定補助案件為土庫商工視聽講堂整修工程，經費約299萬元。視聽講堂長期作為學校教學活動、師生集會與成果發表的重要場域，隨著使用頻率增加，原有設備與空間配置已逐漸不敷實際需求。透過此次整修，將同步改善硬體設施與使用動線，讓教學展示、校務活動及大型集會能在更完善的環境中進行，提升整體教學效能與校園使用品質。

立委劉建國表示，校園安全與學習環境的改善不能等待，尤其高中職學校肩負技職教育與產業人才培育的重要任務，良好的硬體設施是教學品質的基礎，只要學校有實際需求，他都會全力向中央爭取資源。他也感謝教育部國教署持續支持地方教育建設，讓相關改善工程能順利推動，回應第一線教育現場的期待。

劉建國進一步強調，後續也將持續關心工程執行進度與經費使用情形，確保每一分預算都確實用在改善校園環境上，讓師生能在更安全、舒適的空間中安心學習、專心教學，共同打造雲林優質且具競爭力的教育環境。

▲斗六家商綜合大樓外牆使用年限已久，外牆出現老化、龜裂等狀況。（圖／記者游瓊華翻攝）