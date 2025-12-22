　
社會 社會焦點 保障人權

光電弊案一審遭判4年10月　雲林縣議長喊冤：問心無愧將上訴

▲黃凱遭判處有期徒刑4年10月，並褫奪公權3年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲黃凱遭判處有期徒刑4年10月，並褫奪公權3年，他強調自己問心無愧，將提起上訴。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、葉品辰／新北報導

雲林縣議會議長黃凱涉及光電弊案，新北地方法院今(22)日一審宣判。法院認定，黃凱於2020年擔任縣議員期間，收受業者不違背職務之賄賂，判處有期徒刑4年10月，並褫奪公權3年；雲林縣政府建設處前處長李俊興因洩漏公務秘密判刑8月；光電業者國金能源總經理劉肇昕則因不違背職務收賄罪，判處1年6月徒刑、褫奪公權1年，全案仍可上訴。

判決指出，國金能源為順利取得台西鄉及口湖鄉太陽能發電場營業執照，於2020年間透過國金能源及人頭公司「睿日」，分別支付高額款項，請託時任縣議員黃凱協助關切案場申設進度與取得縣府同意函。黃凱則以與人頭公司簽立服務契約方式，掩飾收受賄賂行為，並轉而請託李俊興居中協調。李俊興多次向縣府承辦人關切、催促案件進度，甚至將縣府內部公文資料透過LINE傳送給黃凱，再由中間人轉交給業者，使相關案場得以優先取得同意函。

檢方指出，縣府承辦人員在李俊興指示下，優先處理相關文件，國金能源及睿日公司也在事後透過人頭公司開立多張支票行賄黃凱。此外，黃凱在偵查期間原本認罪並繳回犯罪所得，但在一審辯論終結前改口，主張僅屬選民服務，否認違背職務收賄，檢察官因此認為其犯後態度不佳，當庭具體求刑20年，不過合議庭最終仍認定為不違背職務收賄罪。

對於一審判決結果，黃凱發表聲明表示，尊重司法制度與法院裁判，但對判決內容感到遺憾與不平，認為仍有諸多事實與法律觀點有待釐清，強調自己從事公共事務問心無愧，相關作為皆出於職責與公共利益考量。他也表示，案件尚未定讞，已與律師團隊討論，將依法提起上訴，捍衛清白，並在司法程序未確定前，仍會持續履行議長職責。李俊興則回應，案件處理皆依行政院文書處理手冊辦理，對於一審判刑結果，亦將依法提出上訴。

12/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

