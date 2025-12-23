　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

低碳循環新里程！　花蓮環保餐具清洗中心正式啟用

▲▼「花蓮縣環保餐具租借及清洗中心」啟用典禮由縣長徐榛蔚親自到場主持。（圖／記者王兆麟攝，下同）

「花蓮縣環保餐具租借及清洗中心」啟用典禮由縣長徐榛蔚(右五)親自到場主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

推動源頭減量、落實循環經濟政策，花蓮縣政府23日舉行「花蓮縣環保餐具租借及清洗中心」啟用典禮，縣長徐榛蔚親自到場主持，透過中央與地方資源整合，縣府打造全縣首座專業級環保餐具清洗基地，協助活動、公部門及業者減少一次性免洗餐具使用量，實現更完善的綠色生活環境。

徐榛蔚表示，全球暖化帶來極大挑戰，世界各國落實淨零碳排政策刻不容緩，永續是花蓮的日常，每一個人都要從自身做起，從教育、環保、觀光、運動等各方面，花蓮縣創下非常多的第一，無論是全國第一座璞石閣生質能源中心、東大門夜市率全國之先的環保夜市，到今日環保餐具清洗中心啟用也是全國第一座，花蓮在《2025自願檢視報告》展現多項領先全國的永續發展，像是全國第一的有機農業面積、低碳旅宿等成果。

▲▼「花蓮縣環保餐具租借及清洗中心」啟用典禮由縣長徐榛蔚親自到場主持。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲▼採用商用級自動化設備，從高温沖洗、烘乾到紫外線殺菌皆依檢驗標準操作。

徐榛蔚強調，從全民運、全中運，花蓮在舉辦大型賽事時，使用不鏽鋼便當盒供應工作人員或選手使用，持續推動相關減塑活動，就是希望從源頭開始減量，明(115)年花蓮將迎來「2026世界俱樂部龍舟錦標賽(CCWC)」與「2026國際少年運動會（ICG）」兩大國際盛事，屆時將吸引上千名來自國內外各地的選手及眷屬齊聚花蓮，花蓮也會落實各項淨零碳排行動，讓所有參與者在運動比賽及到花蓮觀光時也能環保永續，為地球盡一份心力。

花蓮作為永續城市的推動者，長期致力於減塑教育與環保政策，此次清洗中心的啟用，是花蓮在循環平台建置上的重大進展。未来透過清洗中心統一投入、清洗、消毒與配送，可保障餐具衛生安全，同時提升活動辦理效率，減少因大量用餐而產生的免洗垃圾。

▲▼「花蓮縣環保餐具租借及清洗中心」啟用典禮由縣長徐榛蔚親自到場主持。（圖／記者王兆麟攝，下同）

花蓮縣環境保護局指出，環保餐具清洗中心採用商用級自動化設備，從高温沖洗、烘乾到紫外線殺菌皆依檢驗標準操作，並配置專業人員控管流程，確保餐具潔淨度達到食品衛生規範。初期服務將以縣內大型活動、學校與機關需求為主，後續將持續盤點資源並擴大服務範圍，打造可供全民使用的綠色平台。

花蓮縣政府強調，「減塑不是口號，是生活方式」，希望透過清洗中心的設置，降低一次性用品使用量，並帶動商家、學校及社區共同加入環保餐具循環系統。未來也將持續推動宣導教育與綠色採購，讓花蓮在環保、永續與便利性之間，找到最好的平衡。花蓮縣政府邀請民眾與各界共同參與，攜手打造更乾淨、友善的生活環境，讓絲色行動從「少用一個免洗餐具」開始。

出席貴賓包含環境部資源循環署副署長許智倫、花蓮縣環境保護局長饒慶龍、縣府觀光處長余明勳、立法委員傅崐萁服務處主任王怡方、縣議員林品仰、縣議員林正福、縣議員笛布斯.顗賚、縣議員鄭乾龍、縣議員李正文、縣議員縣議會議長張峻秘書劉宋彬、慈濟基金會辦公室執行長邱國氣、吉安鄉環境保護發展協會理事長莊婉萍、花蓮縣東大門國際觀光夜市暨原住民產業技能發展協會理事長陳福松、多位夜市主委、環保志工等人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／余家昶確定入祀忠烈祠！
國中割頸案「乾哥」判12年　死者父：出獄後我第1個被殺
快訊／張文父母下跪道歉！
南西誠品堆滿花　白衣騎士姊姊心碎卡片：社會病態
余家昶母「不怨張文」　展大愛喊：和他父母沒關係
宵夜吃到「刀片饅頭」！店家不認帳　衛生局出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

逐光肆舞登場！台南舞蹈藝才班聯合展　1/9、1/10文化中心接力演出

韓國漢拏山國立公園所長訪太管處　雙方敲定合作備忘錄

嘉義八福長照學苑動土　打造創新長照園區

從生活卡關開始學解題　台南科技教育實作競賽登場近200學生拚創意

低碳循環新里程！　花蓮環保餐具清洗中心正式啟用

智慧科技教育受肯定展現成果！花蓮學子全國黑客松競賽奪金獎

打造銀髮友善職場有成　雲嘉南分署攜手企業奪2025友善就業菁采獎

炸街族狂改排氣管「半夜狠拉音浪」　東港警聯手環保局開罰

運動觀光雙引擎啓動！太平洋浪花半馬明春鳴槍　完賽贈紀念獎牌

台中客家餐廳年菜早鳥開跑　「麻油鮑魚、Q彈圓蹄」人均800有找

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

逐光肆舞登場！台南舞蹈藝才班聯合展　1/9、1/10文化中心接力演出

韓國漢拏山國立公園所長訪太管處　雙方敲定合作備忘錄

嘉義八福長照學苑動土　打造創新長照園區

從生活卡關開始學解題　台南科技教育實作競賽登場近200學生拚創意

低碳循環新里程！　花蓮環保餐具清洗中心正式啟用

智慧科技教育受肯定展現成果！花蓮學子全國黑客松競賽奪金獎

打造銀髮友善職場有成　雲嘉南分署攜手企業奪2025友善就業菁采獎

炸街族狂改排氣管「半夜狠拉音浪」　東港警聯手環保局開罰

運動觀光雙引擎啓動！太平洋浪花半馬明春鳴槍　完賽贈紀念獎牌

台中客家餐廳年菜早鳥開跑　「麻油鮑魚、Q彈圓蹄」人均800有找

大法官不必充當義勇急先鋒

沉浸在檜木香裡！木材工廠二代轉型民宿　東大門夜市開車10分鐘

在「2樓男廁」消費5筆！他曝聯名卡交易記錄笑哭：刷了什麼

陽明：市場整體不確定性偏高　能見度到明年Q1

王ADEN遭炎上「丟失跨年演出」！　Lulu震驚發聲、TRASH出面緩頰

跨年維安升級！高雄重兵部署1200警力　今實地兵棋演練

網紅注意！明年起創作收入要報稅　6／30前申報不罰

村上宗隆落腳芝加哥是道奇最佳劇本？　隊媒撰文揭衛冕軍「按兵不動」內幕

吃錯等於吃油！營養師教你挑對起司　補鈣又不怕胖

快訊／2歲孩右腳骨碎！新北夫妻騎車載兒...撞違停車3人噴飛

安心亞喊話阿Ken包場電影　許願：還要附甜甜圈♥

地方熱門新聞

即／中捷全線停運　疑似電力異常

金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

加熱菸真的能買了？台南衛生局警告：這兩件事一做就違法最重罰500萬

尋找客家故事創作魂！活動總獎金達310萬元

李多慧為Feeling18世界冠軍麵包和公益競標代言

蔡易餘獲翁章梁、議長張明達掃街支持

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

火警頻傳強化防災南消四大攜手中崙工業區踏勘華美光學

7年跑遍台灣543圈！黃偉哲就職7週年交成績單

6議員逆襲精神陳亭妃喊話成2026台南「最大桶箍」

花蓮海巡查獲市值上億私菸　3船數十人涉案移送

展現「桶箍精神」拚團結林俊憲攜黨籍議員站路口爭取支持

女酒後情緒潰堤離家　深夜徘徊警安撫送返家

永康就業中心首創「AI職能速測平台」精準媒合人才、偏鄉就業一次到位

更多熱門

相關新聞

欣賞海景健身　花蓮太平洋公園成人體健場域啟用

欣賞海景健身　花蓮太平洋公園成人體健場域啟用

為持續提升公共休憩空間品質，打造兼具運動、休閒與觀光機能的全齡友善場域，花蓮縣政府21日舉辦「太平洋公園成人體健區暨周邊震災復健工程」完工啟用典禮，由縣長徐榛蔚親自主持。縣府表示，太平洋公園整體環境已全面升級，未來將以更安全、友善且充滿活力的面貌，迎接縣民與遊客，成為融合健康運動、文化氛圍與海岸景觀的重要城市亮點。

光復YouBike添新站　第10站「糖廠站」啟用

光復YouBike添新站　第10站「糖廠站」啟用

不只喊口號！陳以信主張市政全公開進度落後也要說清楚

不只喊口號！陳以信主張市政全公開進度落後也要說清楚

精彩人生新起點　花蓮銀髮人才服務據點啟用

精彩人生新起點　花蓮銀髮人才服務據點啟用

開創熟齡第二職涯　花蓮銀髮人才服務據點啟用

開創熟齡第二職涯　花蓮銀髮人才服務據點啟用

關鍵字：

減塑口號環保餐具清洗中心啟用低碳循環

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面