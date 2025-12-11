　
    • 　
>
地方 地方焦點

銀髮不是終點！花蓮銀髮人才服務據點啟用　精彩人生新起點

▲▼揭幕典禮，各界代表齊聚一堂，共同見證據點正式啟用，場面溫馨熱烈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼揭幕典禮，各界代表齊聚一堂，共同見證據點正式啟用，場面溫馨熱烈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於10日舉行「花蓮縣銀髮人才服務據點」揭幕典禮，縣長徐榛蔚出席活動，各界代表齊聚一堂，共同見證據點正式啟用。議員林則葹、勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署分署長沈文麗等貴賓亦參與典禮，場面溫馨熱烈。

縣府指出，據點的成立象徵縣府在推動銀髮族社會參與及再就業政策上邁出重要一步也呼應永續發展目標 SDG8「良好工作與經濟成長」，展現花蓮縣朝向高齡友善與永續經濟並行發展的決心。

▲▼揭幕典禮，各界代表齊聚一堂，共同見證據點正式啟用，場面溫馨熱烈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚出席開幕典禮時表示：「縣府始終重視長者的生活品質與社會參與，銀髮不是終點，而是另一段精彩人生的開始。花蓮縣政府與勞動部合作設立外展辦公室，提供長者便利服務；全縣更有超過四百個文健站、福氣站，全天候照顧長者生活。」她強調，55歲以上長者擁有無比價值，應積極參與社會、發揮專長，尤其花蓮超過37%的長者人口，更應善用豐富經驗回饋社會；面對台灣外勞短缺現象，鼓勵長者自主賺取收入，過有意義的人生，讓銀髮族的專業經驗和技能在企業及社區持續貢獻，讓每一位長者都能在家鄉找到位置、看見未來。

▲▼揭幕典禮，各界代表齊聚一堂，共同見證據點正式啟用，場面溫馨熱烈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「花蓮縣銀髮人才服務據點」採一案到底的專人服務模式，提供就業媒合。

花蓮縣政府社會處表示「花蓮縣銀髮人才服務據點」採一案到底的專人服務模式，提供就業媒合，協助長者與企業及社區建立連結，並提供勞動法令及職涯發展諮詢，協助長者規劃職涯、了解工作權益；同時辦理就業促進活動及技能研習課程，提升專業與數位能力，開發臨時性、季節性、短期性、部分工時及社區服務等多元就業機會，促進雇主聘用銀髮人才，傳承技術與經驗，並推廣世代交流與合作，打造跨世代共榮的平台。

▲▼揭幕典禮，各界代表齊聚一堂，共同見證據點正式啟用，場面溫馨熱烈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚出席開幕典禮時表示：「銀髮不是終點，而是另一段精彩人生的開始。」

開幕典禮中，縣長與現場貴賓共同剪綵，並與工會及社區夥伴交流意見，現場氣氛溫馨而熱烈。

縣府社會處表示，銀髮人才服務據點的運作將強化高齡友善城市建設，提升長者參與社會，並促進社區與企業之間的合作，帶動地方永續經濟發展。據點位於花蓮市國聯二路151號，服務時間為週一至週五，上午8時至12時、下午13:30至17:30，洽詢電話：8320501或8320502，歡迎全縣55歲以上的長者，以及企業與社區組織加入，運用據點資源，共同建構高齡友善、具永續發展的花蓮社會。
 

