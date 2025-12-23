　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「彈劾賴清德網站」破689萬連署　蔡正元讚低成本戰術：民意很清楚

▲連署彈劾賴清德網站。（圖／翻攝自Facebook）

▲連署彈劾賴清德網站。（圖／翻攝自Facebook）

記者郭運興／台北報導

立法院國民黨團、民眾黨團19日宣布提案彈劾賴清德總統。網路也出現連署「彈劾賴清德」網站，已突破目標689萬連署。對此，該網站號召團隊之一的前立委蔡正元22日表示，網路民意已經夠清楚，要不是伺服器容量不夠，連署還會更多，用最低成本對抗賴清德才能走得久，這是很好的戰術，民進黨沒人敢吭聲，600萬民意支持，要彈劾賴清德才有底氣，更證實彈劾正當性、政治上的合理性。

蔡正元於節目《中天辣晚報》談到「彈劾賴清德網路連署」表示，彈劾獲得大家這麼支持，系統一再當機為什麼？因為工程師伺服器容量買太少了，自己代表工程師跟大家抱歉，也感謝大家熱烈支持。

蔡正元表示，賴清德違法違的太明顯，把大法官操縱的這麼明顯，網路民意已經夠清楚了，3天600萬連署，聽說很多民間企業也都有連署，要不是伺服器容量不夠，連署還會更多。

蔡正元認為，賴清德當家一年多來，做了什麼好事？舉例一件就好，不是搞大罷免，就是搞大法官違法弄憲訴法，整天就是跟在野黨鬥、立法院鬥，還好意思說在野獨裁，國民黨主席鄭麗文說得非常好，「在野獨裁」就跟「男人無法生小孩」一樣，在野黨完全沒有行政權力。

蔡正元說，真正想獨裁的是誰？想搞戒嚴的是誰？不就是賴清德嗎？賴清德只是在想什麼時機做這件事，覺得獨裁才能台獨，整天想台獨沒有想別的事情，有沒有想台灣經濟要發展？社會更和樂？朝野合作推動重大建設？都沒有。

蔡正元說，大家要有心理準備，對賴清德一定要有堅強的意志、高度的耐心，而且還要懂得不對稱作戰，如果老是要動用成本很高的方法對打會累死，有人說上街頭抗議，但上街成本多高，賴清德也不理會。

蔡正元直言，所以用網路這一招來治他，現在民進黨沒有人敢吭聲，600萬民意支持，要彈劾賴清德的立法委員才有底氣，連署創新高，證實彈劾的正當性、政治上的合理性。

蔡正元指出，為何自己沒有主張罷免賴清德？因為罷免一提完馬上要投票，但彈劾不用，彈劾提出來後要審查、開審查會，賴清德不敢來，就代表之前說國情報告是假的，每天還可以報新聞。

蔡正元強調，現在用最低的成本來對抗賴清德，才能走得久，一開始把所有的人力物力財力全部花光，怎麼打一場長期抗戰？所以彈劾是一個成本最低，對賴清德困擾最大的方法，而且民進黨現在沒有人敢幫忙講話，因為600萬民意，這就是很好的戰術，國民黨、民眾黨立委接下來也要加油。

▼蔡正元。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼蔡正元。（圖／記者黃哲民攝）

12/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「彈劾賴清德網站」破689萬連署　蔡正元讚低成本戰術：民意很清楚

