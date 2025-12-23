　
政治

台灣民意民調／民進黨支持者暴增7.3%、國民黨銳減5.2%　2大原因曝

▲▼台灣人的政黨支持傾向（2025/12）。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣人的政黨支持傾向。（圖／台灣民意基金會提供，點圖放大，下同）

記者詹詠淇／台北報導

台灣民意基金會今（23日）公布「台灣人的政黨支持傾向」最新民調，結果顯示，三成八支持民進黨，二成一支持國民黨，一成七支持民眾黨。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，與上個月相比，民進黨支持者暴增7.3個百分點；國民黨支持者銳減5.2個百分點，民眾黨支持者增加2個百分點，換言之，藍白支持者總數比綠支持者總數還少1.1個百分點。理由可能是綠營傳統支持者歸隊、集結力抗藍白聯軍，以及在野強推停砍公教年金修法和擋1.25兆國防特別預算引發社會反彈。

傳統支持者因危機意識深重

民調詢問：「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨…等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：38.4%民主進步黨，20.6%中國國民黨，16.7%台灣民眾黨，1.6%其他政黨合計，22.2%沒特別支持哪一個政黨，0.4%不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成八支持民進黨，二成一支持國民黨，一成七支持民眾黨，其他小黨合計1.6%，二成二中性選民。

游盈隆分析，這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，民進黨以三成八穩居台灣第一大黨，領先居次的國民黨17.8個百分點，而國民黨又以3.9個百分點領先居第三的民眾黨。

游盈隆認為，與上個月相比，台灣人政黨支持傾向出現巨大變化，民進黨支持者暴增7.3個百分點；國民黨支持者銳減5.2個百分點，民眾黨支持者增加2個百分點，中性選民下滑2.5個百分點。換言之，2025年底，藍白支持者總數比綠支持者總數還少1.1個百分點。這與上個月藍白加起來尚領先綠9.4個百分點相比，無疑是一個戲劇性的大轉變，也為2026年地方大選帶來新的變數與想像。箇中原因為何？值得審慎推敲。

▲▼台灣人的政黨支持傾向—最近兩個月比較。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣人的政黨支持傾向，最近兩個月比較。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆進一步分析，有以下三點值得一提。首先，民進黨方面，經歷2025年夏天大罷免大失敗的重挫，8月政黨支持度大幅下滑7.1個百分點，直接掉落三成以下；經過長達四個月低迷，如今谷底反彈，一舉飛升7.3個百分點到38.4%，創下2020年8月以來的新高。造成這個現象的可能因素有二：一是大罷免風暴已漸平息，民進黨傳統支持者重新歸隊；另一個是，過去一個月朝野強烈衝突來到新高點，傳統支持者因危機意識深重，聞風而至，再度集結，力抗藍白聯軍。

國民黨與民眾黨支持度具有共變性雙方競合明顯

第二，國民黨方面，從長期趨勢看，國民黨支持度大多維持在20%左右，而且起伏較大，較不穩定。即以過去五月來看，9月及11月兩次飆到25%以上，其他時間都維持20%左右。此外，值得注意的是，國民黨與民眾黨支持度一向具有共變性，雙方競合關係明顯，一方高，另一方就低。當然，政黨支持度也容易受短期因素影響。有可靠證據顯示，12月國民黨支持度重挫5.2個百分點，恐怕和倉促強推停砍公教年金修法通過，引起社會反彈有關；此外，有關立院兩度擱置1.25兆國防特別預算，引起社會疑慮，甚至藍白內部都出現三成支持者不樂見的狀況，也是支持度流失的可能因素之一。

第三，民眾黨方面，自去年8月，民眾黨因政治獻金案及主席柯文哲捲入京華城案，支持度嚴重流失。最低跌到2025年7月只剩11.5%，與全盛時期2023年11月飆到25%相比，有天壤之別。如今柯文哲所涉司法案件即將辯論終結，明年3月26日台北地院判決將出爐，此刻政黨支持度回升到16.7%，創下2024年5月以來新高。小草送暖，別有一番滋味。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年12月15至17日，共3天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

 
12/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

相關新聞

政院提名游盈隆任中選會主委　民進黨團：嚴守2原則審查

政院提名游盈隆任中選會主委　民進黨團：嚴守2原則審查

行政院22日公布7位中選會委員提名人選，其中確定提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委。由於游盈隆過去並不贊同大罷免，認為是民主之恥，且不滿民進黨團總召柯建銘，更屢槓聯電創辦人曹興誠，因此傳出引發綠營支持者反彈。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（23日）表示，這次民進黨團沒有推薦任何人，且中選會是獨立機關，會嚴守「適格、適任」的方式來進行審查。

首回應獲提名中選會主委　游盈隆：接下來我是過河卒子絕不辜負期待

首回應獲提名中選會主委　游盈隆：接下來我是過河卒子絕不辜負期待

「彈劾賴清德網站」破689萬連署　蔡正元讚低成本戰術：民意很清楚

「彈劾賴清德網站」破689萬連署　蔡正元讚低成本戰術：民意很清楚

林俊憲站路口遭抓包違規　他：站轉彎處腳還踩出紅線

林俊憲站路口遭抓包違規　他：站轉彎處腳還踩出紅線

藍提憲法判決交公投複決　黃國昌嘆賴清德「大絕招」讓一切白忙

藍提憲法判決交公投複決　黃國昌嘆賴清德「大絕招」讓一切白忙

關鍵字：

民調民進黨國民黨民眾黨游盈隆

讀者迴響

