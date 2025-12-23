　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

赴監院遞交彈劾卓榮泰陳情書　藍嗆：我們是法治國家不是卓治國家

▲▼ 藍白立委赴監院遞交彈劾卓榮泰陳情書。（圖／記者崔至雲攝）

▲藍白立委赴監院遞交彈劾卓榮泰陳情書。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

針對行政院長卓榮泰未副署《財政收支劃分法》修正案，以及115年度總預算未加入立法院三讀通過的法案，藍白立委今（23日）赴監察院提出陳情，要求監委彈劾卓榮泰。藍委王鴻薇指出，如果允許卓榮泰這樣濫權，那總統府、立法院可以廢掉了，怎可以公告實施的法律，到了行政院這邊不執行？「我們是法治的國家，不是卓治國家，不是卓榮泰說了算」。

藍白立委今上午於監察院，召開「懲治國賊、捍衛憲政 ── 正式向監察院提出彈劾行政院長卓榮泰」記者會，立委翁曉玲、副書記長王鴻薇、徐巧芯、民眾黨副總召張啟楷、立委麥玉珍出席。

陳情內容指出，被彈劾人對立法院依法通過、經總統公布或應公布之法律，拒絕依法編列預算與執行，並於覆議遭否決後拒不副署，致法律無法完成公布或實施，已逾越行政權限，構成重大違法失職。

翁曉玲列舉卓榮泰違法失職事實，包括，對《警察人員人事條例》、《軍人待遇條例》等修正條文，在未經司法院大法官宣告違憲或裁定暫時處分前，即以聲請釋憲為由拒絕編列預算並停止執行；就《財政收支劃分法》第30條第3項，於覆議未果後仍逕自刪減地方政府一般性補助款，違反法律明文規定；對立法院維持原決議之《財政收支劃分法》修正案，拒絕依法副署，致法律無法完成公布程序；公開宣稱對其他法律案可能不予副署，顯示其將副署義務擴張為實質否決立法之權限。

翁曉玲指出，卓榮泰的行為，已構成重大違法失職，嚴重破壞依法行政與權力分立原則，影響憲政機關正常運作。依法請求監察院立案調查，並提起彈劾，以維護憲政秩序與法治國原則。

▲▼ 藍白立委赴監院遞交彈劾卓榮泰陳情書。（圖／記者崔至雲攝）

藍委徐巧芯指出，針對軍人特別條例的相關預算沒有被編列，這也是今天彈劾卓榮泰的理由之一，軍人特別條例在立法院三讀了，總統也公布了，甚至行政院也副署了，但是總預算竟然沒有編列進去，這是一個完全沒有依法行政的過程，呼籲中央快送合法的總預算，讓在野可以盡速審總預算。‘

藍委王鴻薇指出，卓榮泰現在就是3不毀憲亂政，不副署、不執行、不守法，在立法院上個會期通過的兩個法案，軍人加薪、警察人事條例修法，都經過總統府公告實施，當時卓榮泰沒有不副署這兩條法律案，但如今行政院竟然濫權，總預算中竟然沒有依法編列預算，行政院有這麼大嗎？這是破天荒、空前的事情，如果可以允許卓榮泰這樣濫權，那總統府、立法院可以廢掉了，怎可以公告實施不執行？「我們是法治的國家，不是卓治國家，不是卓榮泰說了算」。

白委麥玉珍也指出，她站出來不是為了對抗任何人，是要捍衛最基本的憲政秩序跟法治底線。法院依法通過的法律只要未經大法官宣告違憲就必須執行，這不是政治選擇，而是行政院長最基本的憲法義務。行政首長選擇性不副署，等同宣告行政權可以決定法律要不要生效，嚴重迫害五權分立。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄男喊「張文我的人」被逮！　八字鬍超眼熟
快訊／男歌手遭轟「公審未成年女粉」　台北跨年演出確定掰了
2026大崩盤？　美投資大師預言「史上最慘全球金融危機」
女警嗆「對盧秀燕開3槍」！還誆稱遭性侵　11月就被禁止服勤
福原愛撇婚內出軌　「時間線」被日媒打臉
非首次！　「恐嚇炸小港機場」惡男起底
73歲張菲淡出演藝圈7年　最新近照曝光
《鐵路法》三讀修正！　攻擊鐵路人員可關3年、致死處無期徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

彈性育嬰留停明年上路　政府提供補貼協助企業推動變形工時

藍委擋國防預算又赴中　AIT會面藍高層重申「支持台灣強化防衛」

南非逼我駐處遷館案最新進度　外交部：我方提議明年1月實體協商

立院三讀修正《鐵路法》　攻擊鐵路人員可關3年、致死處無期徒刑

政院提游盈隆掌中選會引綠支持者不滿？　民進黨團：嚴守2原則審查

首回應獲提名中選會主委　游盈隆：過河卒子不計毀譽

「彈劾賴清德網站」破689萬連署　蔡正元讚低成本戰術：民意很清楚

改造彰化ing！就職7週年　王惠美向立委及下屆縣長喊話

赴監院遞交彈劾卓榮泰陳情書　藍嗆：我們是法治國家不是卓治國家

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

彈性育嬰留停明年上路　政府提供補貼協助企業推動變形工時

藍委擋國防預算又赴中　AIT會面藍高層重申「支持台灣強化防衛」

南非逼我駐處遷館案最新進度　外交部：我方提議明年1月實體協商

立院三讀修正《鐵路法》　攻擊鐵路人員可關3年、致死處無期徒刑

政院提游盈隆掌中選會引綠支持者不滿？　民進黨團：嚴守2原則審查

首回應獲提名中選會主委　游盈隆：過河卒子不計毀譽

「彈劾賴清德網站」破689萬連署　蔡正元讚低成本戰術：民意很清楚

改造彰化ing！就職7週年　王惠美向立委及下屆縣長喊話

赴監院遞交彈劾卓榮泰陳情書　藍嗆：我們是法治國家不是卓治國家

墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

全家福袋抽BMW純電休旅、30支iPhone 17　萊爾富福箱加碼抽股票

夢時代年貨預購年菜「一次買齊」　koti koti「馬上有錢」禮盒有夠可愛

彈性育嬰留停明年上路　政府提供補貼協助企業推動變形工時

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

陸長征運載火箭試驗發射「基本成功」　一子級未能回收

高雄男喊「張文我的人」被逮！八字鬍超眼熟　台大發雞排他也在

大都會豪賭內野新解答　波蘭柯「僅1球經驗」轉戰一壘

快訊／高雄50歲男失聯多日家屬報警　破門驚見躺床上已屍僵

長年鉛中毒！台中前議長張宏年猝死今解剖　檢驗是否毒物奪命

【湯圓全陣亡】想耍帥翻鍋結果湯圓噴出來 全家傻眼XD

政治熱門新聞

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了

獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已死亡

張文犯案當下北車內沒警察！她曝勤務空檔

柯涉侵占6234萬　陳佩琪：我怎沒管到這些錢？

鄭麗文：兩岸互不隸屬「但同屬一中」

憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署力挺

台灣民意民調／四成三贊同賴清德治國方式　游盈隆：聲望明顯恢復

騎士路邊遇害恐僅180萬補償？蔣萬安說話了

北車攻擊事件　許淑華：3死每人600萬

「神秘白博士」領百萬薪　成海委會高官

獨／上尉玩交友軟體瞞婚　女怒控遭騙情、騙身體還被其妻索償30萬

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

立院三讀修正《鐵路法》　攻擊鐵路人員可關3年、致死處無期徒刑

更多熱門

相關新聞

藍白赴監院建請彈劾　卓榮泰今主持經發會：這才是真正該辦的事

藍白赴監院建請彈劾　卓榮泰今主持經發會：這才是真正該辦的事

國民黨團今（23日）上午10點於監察院召開「懲治國賊、捍衛憲政 ── 正式向監察院提出彈劾行政院長卓榮泰」記者會。對此，卓榮泰回應，經發會是行政院最重要的一個經濟政策平台，「今天一整天，這件事情才是對國家最有幫助、真正該辦的事情，我們努力把國家往好的方向進步」。

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

藍白啟動彈劾賴清德程序　民進黨團：假彈劾之名行違憲問答之實

藍白啟動彈劾賴清德程序　民進黨團：假彈劾之名行違憲問答之實

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

藍23日排案彈劾總統　吳思瑤批政治報復：民進黨照程序走

藍23日排案彈劾總統　吳思瑤批政治報復：民進黨照程序走

關鍵字：

監院彈劾卓榮泰陳情書

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」流血！　相信音樂曝最新狀況

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面