赴監院遞交彈劾卓榮泰陳情書　藍嗆：我們是法治國家不是卓治國家

▲藍白立委赴監院遞交彈劾卓榮泰陳情書。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

針對行政院長卓榮泰未副署《財政收支劃分法》修正案，以及115年度總預算未加入立法院三讀通過的法案，藍白立委今（23日）赴監察院提出陳情，要求監委彈劾卓榮泰。藍委王鴻薇指出，如果允許卓榮泰這樣濫權，那總統府、立法院可以廢掉了，怎可以公告實施的法律，到了行政院這邊不執行？「我們是法治的國家，不是卓治國家，不是卓榮泰說了算」。

藍白立委今上午於監察院，召開「懲治國賊、捍衛憲政 ── 正式向監察院提出彈劾行政院長卓榮泰」記者會，立委翁曉玲、副書記長王鴻薇、徐巧芯、民眾黨副總召張啟楷、立委麥玉珍出席。

陳情內容指出，被彈劾人對立法院依法通過、經總統公布或應公布之法律，拒絕依法編列預算與執行，並於覆議遭否決後拒不副署，致法律無法完成公布或實施，已逾越行政權限，構成重大違法失職。

翁曉玲列舉卓榮泰違法失職事實，包括，對《警察人員人事條例》、《軍人待遇條例》等修正條文，在未經司法院大法官宣告違憲或裁定暫時處分前，即以聲請釋憲為由拒絕編列預算並停止執行；就《財政收支劃分法》第30條第3項，於覆議未果後仍逕自刪減地方政府一般性補助款，違反法律明文規定；對立法院維持原決議之《財政收支劃分法》修正案，拒絕依法副署，致法律無法完成公布程序；公開宣稱對其他法律案可能不予副署，顯示其將副署義務擴張為實質否決立法之權限。

翁曉玲指出，卓榮泰的行為，已構成重大違法失職，嚴重破壞依法行政與權力分立原則，影響憲政機關正常運作。依法請求監察院立案調查，並提起彈劾，以維護憲政秩序與法治國原則。

藍委徐巧芯指出，針對軍人特別條例的相關預算沒有被編列，這也是今天彈劾卓榮泰的理由之一，軍人特別條例在立法院三讀了，總統也公布了，甚至行政院也副署了，但是總預算竟然沒有編列進去，這是一個完全沒有依法行政的過程，呼籲中央快送合法的總預算，讓在野可以盡速審總預算。‘

藍委王鴻薇指出，卓榮泰現在就是3不毀憲亂政，不副署、不執行、不守法，在立法院上個會期通過的兩個法案，軍人加薪、警察人事條例修法，都經過總統府公告實施，當時卓榮泰沒有不副署這兩條法律案，但如今行政院竟然濫權，總預算中竟然沒有依法編列預算，行政院有這麼大嗎？這是破天荒、空前的事情，如果可以允許卓榮泰這樣濫權，那總統府、立法院可以廢掉了，怎可以公告實施不執行？「我們是法治的國家，不是卓治國家，不是卓榮泰說了算」。

白委麥玉珍也指出，她站出來不是為了對抗任何人，是要捍衛最基本的憲政秩序跟法治底線。法院依法通過的法律只要未經大法官宣告違憲就必須執行，這不是政治選擇，而是行政院長最基本的憲法義務。行政首長選擇性不副署，等同宣告行政權可以決定法律要不要生效，嚴重迫害五權分立。