川普出手整頓？　美政府召回「近30名大使與資深外交官」

▲川普政府召回近30名駐外大使與資深外交官。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《衛報》引述消息人士說法報導，美國悄悄召回近30名駐外大使、代表團負責人等資深外交官，此消息已獲多名前任或現任資深外交官證實。不過，多名美國外交官認為，升遷程序遭到操弄，以提拔對川普政府友好的外交官，而此舉可能讓外交工作「政治化」。

報導指出，這一波人事異動，主要集中在非洲地區，包括尼日、烏干達、塞內加爾、索馬利亞、象牙海岸、模里西斯、奈及利亞、加彭、剛果、蒲隆地、喀麥隆與盧安達。中東的埃及、阿爾及利亞，歐洲的斯洛伐克、蒙特內哥羅、亞美尼亞、北馬其頓也受影響。

不過，此舉可謂相當不尋常，不僅是因為規模龐大，也因為對象是駐紮海外的專業外交官員，這些人努力不涉及政治，因此在華府政權更迭後，通常都會留任。

▲國務院官員宣稱此舉為政府標準程序。（圖／路透）



面對「清洗專業政府雇員」的外界質疑，一名國務院資深官員表示，「這是任何政府的標準程序，大使是總統的個人代表，總統有權確保派駐各國的人員能夠推進美國優先（America First）議程。」他強調，召回外交官不會被解雇，而是重新分配到其他職位。

不過，美國外交官工會「美國外交人員協會」（AFSA）對此表達深刻關切，擔心此舉可能將外交工作政治化，「盡責執行前政府政策的外交人員，不應該因為追溯性的升遷標準變更而遭受懲罰。」該機構直指，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）等權力核心人物，正設法在國務院安插盟友，以執行限制移民等政策目標。

參議院外交委員會民主黨資深成員沙欣（Jeanne Shaheen）批評，如今美國約有80個大使職位空缺，川普卻進一步撤回更多忠於政府的合格職業外交官，等於將美國的領導地位拱手讓給中俄。

此前，川普政府調整了國務院的升遷程序標準及監督小組，而國務卿盧比歐（Marco Rubio）上周透露，他已提交數百名外交官的升遷名單，作為打擊政府機構內「多元、公平、包容」（DEI）政策的一環。