　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普再嗆馬杜洛別逞強！　傳俄羅斯撤離外交官家屬

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普22日再度對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）發出強硬警告。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普22日再度對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）發出強硬警告，直言對方若繼續強硬對抗，「將會是他最後一次能逞強」。此番表態正值美國海岸防衛隊持續在加勒比海加大攔截委內瑞拉油輪行動之際，外界也關注到，俄羅斯已傳出開始撤離駐委內瑞拉外交官家屬，地區緊張氣氛明顯升溫。

川普態度再轉強　不排除升高施壓行動

根據《美聯社》報導，川普（Donald Trump）在佛州度假期間短暫現身發表談話，身旁包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等國安高層陪同。他暗示，美國仍準備進一步升高這場已持續4個月的對委內瑞拉施壓行動。

川普在宣布海軍將建造一艘新型大型軍艦時，語氣強烈地警告馬杜洛，「如果他想做點什麼，如果他硬要逞強，那將會是他這輩子最後一次能逞強。」

美國追逐第三艘油輪　稱屬委國「黑暗船隊」

川普發表最新警告之際，美國海岸防衛隊已連續第二天追逐一艘遭制裁的委內瑞拉油輪。白宮指出，該艘油輪屬於委內瑞拉用來規避美國制裁的「黑暗船隊」，不僅懸掛假旗航行，還已遭美國法院下令扣押。

川普說，「它正在移動，但我們最後一定會抓到它。」

這已是海岸防衛隊近期追逐的第3艘油輪。稍早，美方已在海軍協助下，扣押兩艘分別登記為巴拿馬籍的油輪，美國官員同樣指稱，這些船隻是在法律邊緣運作、用來運送遭制裁貨物。

川普重申「封鎖」立場　要求歸還美國資產

在首次扣押油輪後，川普已公開表示，美國將對委內瑞拉實施「封鎖」，並多次強調馬杜洛的執政「時日無多」。

上週，川普再度要求委內瑞拉歸還多年前自美國石油公司手中查扣的資產，並以此作為合理性基礎，重申對進出委內瑞拉的受制裁油輪進行封鎖。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）週一接受美國電視節目訪問時表示，鎖定並攔截這些油輪，目的在於向國際社會釋放清楚訊號。

她指出，這項行動是要表明，馬杜洛參與的非法行為不能被容忍，美國將站出來捍衛自身與人民的安全。

局勢升溫　傳俄撤離駐委外交官家屬

在美委關係持續緊繃之際，歐洲情報官員透露，俄羅斯外交部已開始撤離駐委內瑞拉外交官的家屬，行動自上週五展開，對象包括婦女與孩童，顯示俄方對當地局勢評估相當悲觀。

俄羅斯外交部隨後表示，並未撤離駐委內瑞拉大使館，但未正面回應是否撤離外交官家屬。對此，委內瑞拉外交部長希爾（Yván Gil）則表示，已與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通話，並稱俄方表態支持委內瑞拉，反對美國封鎖受制裁油輪的行動。

希爾也指控，美國在加勒比海的行動涉及對船隻的攻擊與違反國際法行為，對區域穩定構成威脅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆鬧翻！林襄經紀人出面「去年確實紛紛擾擾」
獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已身亡
快訊／PO文「對盧秀燕開3槍」　25歲女警遭拘提　
殺人前1天現身誠品畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓
張文有「心儀女子」！　檢警急尋
追張文唯一金流！　共匯37萬元「犯案前夕剩39元」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

去Costco別選這幾天！　美媒曝「地雷時段」

泡澡不小心睡著！　父醒來驚見1歲多女兒「在他懷中溺斃」

交友軟體約陌生男到飯店開房　2女「上銬玩變態遊戲」刑虐搶劫

波本威士忌Jim Beam要繳稅24億！　宣布2026肯塔基州廠暫停生產

高市早苗內閣支持率75.9%！年輕族群「回流相挺」　翻轉石破茂慘況

美議員致函五角大廈　籲將小米、DeepSeek列入黑名單

英釘子戶拒搬遷「電鋸自殘」亡　客廳血濺滿地警嚇傻

減重不用挨針了！瘦瘦針Wegovy推「口服藥丸」　獲美核准明年開賣

川普再嗆馬杜洛別逞強！　傳俄羅斯撤離外交官家屬

公開艾普斯坦檔案挨轟　百頁全黑「偷下架川普照片」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

去Costco別選這幾天！　美媒曝「地雷時段」

泡澡不小心睡著！　父醒來驚見1歲多女兒「在他懷中溺斃」

交友軟體約陌生男到飯店開房　2女「上銬玩變態遊戲」刑虐搶劫

波本威士忌Jim Beam要繳稅24億！　宣布2026肯塔基州廠暫停生產

高市早苗內閣支持率75.9%！年輕族群「回流相挺」　翻轉石破茂慘況

美議員致函五角大廈　籲將小米、DeepSeek列入黑名單

英釘子戶拒搬遷「電鋸自殘」亡　客廳血濺滿地警嚇傻

減重不用挨針了！瘦瘦針Wegovy推「口服藥丸」　獲美核准明年開賣

川普再嗆馬杜洛別逞強！　傳俄羅斯撤離外交官家屬

公開艾普斯坦檔案挨轟　百頁全黑「偷下架川普照片」

Gemini訂閱不一定要650元　Google曝光低成本用法

【廣編】冬季「斷崖式衰老」來襲！專家揭關鍵：EOB686精準傳導成為新解方

去Costco別選這幾天！　美媒曝「地雷時段」

泡澡不小心睡著！　父醒來驚見1歲多女兒「在他懷中溺斃」

張文2年花10萬買犯案工具　取貨畫面曝！母3年金援82萬

短劇女神人設翻車！「打助理欠薪」錄音檔外洩…坦承動手新劇沒了

蜘蛛人飆分秀捕獵黃蜂　米歇爾砍30分率騎士終止3連敗

除息表現兩樣情！　聯德秒填息、可成遭點名後陷貼息

將軍馬沙溝多功能活動中心啟用　黃偉哲與鄉親吃湯圓迎「入厝」

「速霸陸全新TOYOTA雙生」跨界休旅北美開賣！台灣等明年導入

孟子義跌倒

國際熱門新聞

12歲女孩淪性奴「想回家讀書」　日本助返國

鹿子罹罕癌病逝！享年37歲　粉絲震驚哀悼

挺孕肚抓姦　她打死「丈夫床上裸女」

路透：中國已部署逾百枚洲際飛彈

報案求救「警拖20小時才到」　34歲女慘死家中

路透：美評估北京2027年底具備對台作戰取勝能力

輝達「將出貨中國」收高1.45％　台積電ADR漲1.50％

92歲阿嬤打《鐵拳8》奪冠！網友跪了：比年輕人還強

騰訊向日企砸300億　繞道使用輝達晶片

首爾大學爆期末考集體作弊　全班成績作廢

川普宣布打造「川普級」戰艦　親參與設計

日阿公「公廁上廁所」遭變態中國男性侵

美校園爆「AI霸凌」！男學生傳生成裸照　13歲受害女同學竟遭退學

記憶體鍍金？　南韓雙雄毛利率傳首度超車台積電

更多熱門

相關新聞

艾普斯坦檔案百頁全黑　偷下架川普照片

艾普斯坦檔案百頁全黑　偷下架川普照片

美國司法部近日公開已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案，卻因大量內容遭塗黑、文件不完整，加上被發現悄悄下架一張包含美國總統川普（Donald Trump）的照片，引發外界質疑是否刻意遮掩關鍵資訊。面對輿論反彈，司法部隨後已將該照片重新上架，但爭議仍持續延燒。

關稅最大受害者　最慘亞洲貨幣是它

關稅最大受害者　最慘亞洲貨幣是它

川普政府下令5離岸風電案暫停：涉及國安風險

川普政府下令5離岸風電案暫停：涉及國安風險

美開戰前兆？俄撤駐委內瑞拉外交官家屬　美部長：馬杜洛必須下台

美開戰前兆？俄撤駐委內瑞拉外交官家屬　美部長：馬杜洛必須下台

澤倫斯基：談判接近真正成果　俄羅斯否認

澤倫斯基：談判接近真正成果　俄羅斯否認

關鍵字：

川普馬杜洛委內瑞拉油輪俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

快訊／五月天阿信「重摔2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了

更多

最夯影音

更多
蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面