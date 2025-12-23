川普再嗆馬杜洛別逞強！　傳俄羅斯撤離外交官家屬

▲川普22日再度對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）發出強硬警告。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普22日再度對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）發出強硬警告，直言對方若繼續強硬對抗，「將會是他最後一次能逞強」。此番表態正值美國海岸防衛隊持續在加勒比海加大攔截委內瑞拉油輪行動之際，外界也關注到，俄羅斯已傳出開始撤離駐委內瑞拉外交官家屬，地區緊張氣氛明顯升溫。

川普態度再轉強 不排除升高施壓行動

根據《美聯社》報導，川普（Donald Trump）在佛州度假期間短暫現身發表談話，身旁包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等國安高層陪同。他暗示，美國仍準備進一步升高這場已持續4個月的對委內瑞拉施壓行動。

川普在宣布海軍將建造一艘新型大型軍艦時，語氣強烈地警告馬杜洛，「如果他想做點什麼，如果他硬要逞強，那將會是他這輩子最後一次能逞強。」

美國追逐第三艘油輪 稱屬委國「黑暗船隊」

川普發表最新警告之際，美國海岸防衛隊已連續第二天追逐一艘遭制裁的委內瑞拉油輪。白宮指出，該艘油輪屬於委內瑞拉用來規避美國制裁的「黑暗船隊」，不僅懸掛假旗航行，還已遭美國法院下令扣押。

川普說，「它正在移動，但我們最後一定會抓到它。」

這已是海岸防衛隊近期追逐的第3艘油輪。稍早，美方已在海軍協助下，扣押兩艘分別登記為巴拿馬籍的油輪，美國官員同樣指稱，這些船隻是在法律邊緣運作、用來運送遭制裁貨物。

川普重申「封鎖」立場 要求歸還美國資產

在首次扣押油輪後，川普已公開表示，美國將對委內瑞拉實施「封鎖」，並多次強調馬杜洛的執政「時日無多」。

上週，川普再度要求委內瑞拉歸還多年前自美國石油公司手中查扣的資產，並以此作為合理性基礎，重申對進出委內瑞拉的受制裁油輪進行封鎖。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）週一接受美國電視節目訪問時表示，鎖定並攔截這些油輪，目的在於向國際社會釋放清楚訊號。

她指出，這項行動是要表明，馬杜洛參與的非法行為不能被容忍，美國將站出來捍衛自身與人民的安全。

局勢升溫 傳俄撤離駐委外交官家屬

在美委關係持續緊繃之際，歐洲情報官員透露，俄羅斯外交部已開始撤離駐委內瑞拉外交官的家屬，行動自上週五展開，對象包括婦女與孩童，顯示俄方對當地局勢評估相當悲觀。

俄羅斯外交部隨後表示，並未撤離駐委內瑞拉大使館，但未正面回應是否撤離外交官家屬。對此，委內瑞拉外交部長希爾（Yván Gil）則表示，已與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通話，並稱俄方表態支持委內瑞拉，反對美國封鎖受制裁油輪的行動。

希爾也指控，美國在加勒比海的行動涉及對船隻的攻擊與違反國際法行為，對區域穩定構成威脅。