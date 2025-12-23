川普關稅最大受害者「不是中國」　今年最慘亞洲貨幣是它

▲印度盧比被認為是今年亞洲最弱勢的貨幣。（圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

隨著印度與美國的貿易談判停滯不前，加上外資持續大規模撤離，導致盧比（rupee）成為今年亞洲最弱勢貨幣，而且兌美元匯率預期繼續下跌。

CNBC報導，盧比兌美元匯率目前為89.6，但金融機構紛紛預測，這個全球第5大經濟體的貨幣，可能在明年3月底前進一步貶值至92盧比兌1美元，任何升值的可能性，主要都取決於跟美國達成的貿易協議。

印度面臨50%美國關稅，成為稅率最高的貿易夥伴之一，甚至超越中國。8月關稅生效後，印度對美出口在9月和10月分別暴跌12%和8.5%，但11月強勁反彈22.6%。

野村證券（Nomura）首席經濟學家瓦爾瑪（Sonal Varma）指出，主要經濟風險是，由於持續的高額關稅，在以美國市場為主的公司轉移供應鏈之際，印度可能失去發展優勢，「持續的不確定性導致外資投資組合外流，盧比走弱將衝擊進口成本和通膨。」

標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）亞太經濟研究主管盧奇尼卡娃（Hanna Luchnikava-Schorsch）則說，「我們認為盧比目前被低估，在美印貿易協議明朗化後，預期將出現修正。」該公司預估，兩國將在未來6個月達成貿易協議。

不過，弱勢盧比能夠提升出口競爭力，加上國內物價漲幅較低，也讓該國能夠吸收貨幣貶值帶來的進口通膨衝擊。