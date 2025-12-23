澤倫斯基：談判非常接近「真正成果」　俄羅斯否認

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基22日表示，烏克蘭與美國及歐洲國家，針對結束這場已持續近4年的俄烏戰爭所進行的談判，「已非常接近真正成果」。不過，俄羅斯方面隨即潑冷水，強調相關磋商「稱不上突破」。

美歐協調下密集磋商 澤倫斯基：成果值得肯定

根據《路透社》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）指出，近期由烏克蘭高層官員烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領的談判團隊，與歐洲代表一起與美國特使展開系列會談，地點包括近日於美國佛羅里達州（Florida）舉行的協商。

他在一場以烏克蘭外交官為主的活動中直言，整體談判進展「看起來相當值得肯定」，並強調，這是一項由烏克蘭與美國共同推動的努力，「顯示我們已非常接近實質成果」。

美國20點方案仍在桌上 安全保障、經濟復甦同步討論

澤倫斯基透露，目前談判的核心之一，是由美方提出的20點和平方案（20-point plan）。這份方案的初步版本，曾遭烏克蘭與歐洲方面批評過度偏向俄羅斯，但在歷經數週討論後，仍持續作為談判基礎。

他坦言，方案並非每一項內容都理想，但「計畫是存在的」。同時，談判也涵蓋烏克蘭關切的安全保障，以防止未來停火後俄羅斯再度動武，以及戰後的經濟復甦規畫。

澤倫斯基表示，目前文件的基本架構已完成，但雙方仍各自有無法接受之處。

澤倫斯基點名關鍵 美國能否逼出俄羅斯「真正回應」

澤倫斯基稍後在夜間例行影片談話中指出，當前最重要的關鍵，在於美國是否能從俄羅斯那裡，取得真正的回應，確認俄方是否願意將重心從侵略行動轉向其他方向。

他並強調，持續對克里姆林宮施壓至關重要，包括壓低俄羅斯石油價格、加強全球制裁，以及其他形式的壓力，都是削弱俄羅斯戰爭能力的重要手段。

克里姆林宮潑冷水 稱談判僅屬「工作過程」

不過，俄羅斯官方對此說法態度保留。俄媒《消息報》（Izvestia）引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指出，上週末俄美在美國邁阿密（Miami）舉行的會談，「不應被視為突破性進展」，強調這只是正常的工作流程。

佩斯科夫表示，後續討論預計將以更細緻的專家層級方式持續進行，俄方的首要關切，是從美國方面取得華府與歐洲、烏克蘭協調的具體內容，再評估是否符合所謂的「安克拉治精神」（spirit of Anchorage）。

俄美曾在安克拉治接觸 專家層級持續溝通

報導回顧，今年8月，美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾在美國阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）會面，討論可能的停戰框架，包括領土與安全保障等議題，並同意維持專家層級接觸與溝通管道，作為終結戰爭努力的一部分。