川普政府下令5離岸風電案暫停：涉及國安風險

▲美國又有更多離岸風電計畫遭喊停。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國內政部22日表示，已基於國家安全疑慮，下令暫停5件正在施工中的離岸風力發電計畫。此舉為美國離岸風電產業再添變數，也顯示川普政府持續對風電發展採取保留甚至反對態度。

離岸風電威脅國安

美國內政部公告指出，國防部在「近期完成」的一份機密報告中，認定大西洋沿岸的離岸風電計畫可能涉及國安風險，因此有必要暫停相關工程進行全面檢視。內政部並未說明具體風險內容，但提到能源部過去曾警告，離岸風電設施可能干擾雷達系統運作。

美國總統川普長期公開反對風力發電，尤其批評風力發電機外觀與成本問題。今年1月他上任首日即簽署行政命令，禁止核發新的離岸風電開發許可；儘管數週前一名法官裁定該禁令違法，行政部門仍透過其他方式限制相關計畫推進。

內政部強調，這次停工措施即刻生效，政府將利用這段時間釐清國安層面的疑慮，再決定後續處置方向。

風電計畫接近完成卻遭喊卡

根據開發商資料，丹麥能源公司沃旭能源負責的羅德島外海「革新之風」風電計畫，目前工程進度已達約80%，是此次受影響案件之一。

負責維吉尼亞州外海大型離岸風電案的道明尼資源公司則表示，已接獲指示必須停工90天，並警告工程中斷恐推升能源價格，同時危及數千個工作機會。