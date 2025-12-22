2025全球觀光客最愛去　曼谷「狂吸3030萬人次」奪冠！

▲曼谷一間位於昭披耶河（Chao Phraya River）河畔的大飯店。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

國際市調諮詢公司「歐睿國際」（Euromonitor International）公布2025年「全球百大城市目的地指數」，泰國首都曼谷以3030萬國際旅客造訪人次，榮登全球最受歡迎旅遊城市冠軍，凸顯該國觀光業復甦，以及首都作為全球最大旅遊目的地的國際聲譽。

泰國政府副發言人艾雅琳（Aiyarin Phanrit）證實這項殊榮，強調這分排名彰顯政府觀光推廣政策的卓越成效，以及泰國人民的熱情好客。

她表示，政府將這項成就視為泰國在新冠疫情後復甦的重要里程碑，不僅凸顯該國對國際遊客的強大吸引力，也印證了航空基礎建設與行銷策略的成功。

▲曼谷街頭的嘟嘟車。（圖／達志影像／美聯社）

泰國航空無線電有限公司（Aerothai）數據顯示，2025財政年度一共處理90萬4796架次航班，尤其年底更出現顯著成長，光是12月就有8萬4543架次。此趨勢預期繼續成長，明年1月預估將有8萬7835架次，下一個財政年度總共可能累積92萬8165架次航班，與前一年相比成長3%，其中國際航班更將占一半以上。

在即將到來的泰國跨年假期，也就是12月29日至1月7日，當局預估將有2萬7632架次航班起降，日均2763架次。為了因應旅遊高峰，相關機構已準備完善的安全與交通管理措施，力求將延誤降到最低。