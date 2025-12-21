台鐵2車型駕駛艙「天眼」監控啟用　工會不排除春節抗爭

▲台鐵E500型電力機車頭駕駛室監視器已啟用。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵和高鐵陸續發生停車不當、過站不停事件後，交通部要求雙鐵駕駛室加裝監視器，台鐵E500型、R200型兩款機車頭駕駛室監視器已正式啟用，其他車種預計明年下半年陸續安裝監視器，117年全面完成。不過台鐵企業工會、全國火車駕駛產業工會則反對侵害駕駛隱私，不排除明年春節發起抗爭。

目前台鐵新購R200型歐系新柴電機車、E500型新電力機車駕駛室皆已裝設監視器，因早期工會反對，監視器並未啟用，不過在雙鐵頻發生停車疏失事件後，交通部下令台鐵和高鐵駕駛室加裝監視器，台鐵11月上旬已率先啟用E500型、R200型兩款機車頭駕駛室的監視器。

台鐵公司說明，台鐵新購已交車之E500型機車及R200型機車攝影設備已安裝並啟用，其他車種預計115年下半年開始安裝攝影設備，117年完成所有車種駕駛室裝設。

台鐵強調，駕駛室攝影範圍以手部、駕駛台儀表操作畫面為主，如超出範圍會予以調整攝影角度；另台鐵公司已訂定調閱須知，如有調查必要時由總經理主持調閱委員會通過，才得以調閱駕駛室畫面。

▲台鐵R200柴電機車駕駛室監視器已啟用。（示意圖／台鐵公司提供）

對此，台鐵企業工會秘書吳長智表示，工會仍反對駕駛艙啟用監視器，相關執行細節尚未溝通出共識就已啟用，且拍攝範圍全都錄，與當初提出僅拍攝手部操作說法背道而馳，甚至還有畫面流出，此舉會增加司機員執勤過程中心理壓力，影響專注度，工會內部正在研擬，不排除春節發起激烈的抗爭行動。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華則指出，行車安全是司機員優先目標，但駕駛艙加裝監視器是事後調閱追責功能，對預先防範行車安全沒有直接幫助，且現行台鐵列車的ATP、TCMS、無線電錄音及行車前方影像紀錄器等相關資料，就可以滿足事故調查與還原事實需求，不需要再用監視器監控和侵害駕駛隱私。

黃隆華表示，司機員執勤時可能會因為顧慮後方監視器導致分心，加上精神緊繃下，反而容易出現疏失、影響專業判斷，因此工會反對啟用監視器，後續不排除在春節被迫發起抗爭行動。

高鐵企業工會日前也曾表達反對駕駛艙加裝監視器，揚言交通部若執意執行，將依駕駛會員訴求，不排除以任何方式抗爭到底。

高鐵公司目前則仍持續與工會溝通中，針對駕駛艙加裝監視器期程尚未定案。