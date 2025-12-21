國旅明年5大補助一次看　平日住宿最高折3200元

▲國旅平日住宿最高可補助3200元。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

為提升國人平日旅遊意願，交通部觀光署規劃明年推出5大平日旅遊補助，包括「平日住宿優惠」、「生日住宿優惠」、「遊樂園留宿」、「企業員工國內旅遊獎勵」及「Taiwan PASS平日國旅優惠」，平日入住國內旅宿最高補助3200元。

平日住宿優惠方案：

周日至周四入住國內旅宿，第1晚可抵用800元，連住第2晚可抵用1200元，等同每次最高可折抵2000元，目前暫定明年4月上路，活動將持續3個月。

生日住宿優惠方案：

每個月抽出1000名當月壽星，可獲得1200元的住宿金，目前規劃同步於4月抽籤，並回溯至1月壽星，全年總計有1.2萬人可受惠。

遊樂園留宿方案：

憑平日合法旅宿發票，住宿當日與隔日前往全台26家觀光遊樂業主題樂園，可享入園門票免費優惠。

企業員工國內旅遊獎勵方案：

由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜行程（例假日不超過一天），每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。

Taiwan PASS平日國旅優惠方案：

Taiwan PASS平日4折優惠，或Taiwan PASS平日加贈每房每晚1,500元住宿抵用金，各限量2萬套。