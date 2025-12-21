台東最美星空連奪英國、紐約設計金獎　國際肯定再升級

▲台東最美星空躍上國際舞台。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府推動的活動品牌「台東最美星空」再創國際佳績，繼2025年11月榮獲「英國 IAA 倫敦設計獎」金獎後，19日再傳捷報，勇奪「紐約設計大獎」金獎肯定，已連續4年獲得國際設計獎項，展現台東以戶外無圍牆音樂活動為特色的星空觀光品牌，並成功由活動推展為具產業潛力的星空音樂品牌。

台東縣政府表示，自2018年推動「台東最美星空」以來，即以「處處都是最美星空」為核心理念，善用低光害、純淨夜空的自然環境優勢，系統性打造夜間觀光品牌。多年來持續透過音樂會、導覽活動與跨域合作，深化品牌內涵，並屢獲國內外專業獎項肯定，此次再獲「英國 IAA 倫敦設計獎」金獎及「紐約設計大獎」金獎，充分展現長期經營成果。

交通及觀光發展處長卜敏正指出，「台東最美星空」音樂會邀請歌手與藝人於自然場域演出，結合在地音樂人、表演團體、星空導覽員及旅宿業者，並融入綠色永續概念，讓星空成為連結自然、生態、文化與生活的重要媒介。遊客參與活動不僅是欣賞音樂，更是支持在地文化與永續理念的實際行動。

卜敏正進一步說明，2025年關山場音樂會依循 ISO 14067:2018 國際標準，全程導入碳盤查機制，量化舞台、燈光、交通及物資等碳排放情形，作為未來活動優化與減碳策略的重要依據，展現台東在活動規劃上兼顧環境責任的決心。

「台東最美星空」歷年已獲多項國內外設計與活動獎項肯定，包括2022年英國倫敦設計大獎銀獎、2023年亞洲設計大獎銀獎、GOV設計大獎銀獎及WILD全球設計獎，2024年美國星火獎白金獎；今年再獲第十二屆台灣活動卓越獎佳作，並一舉拿下「英國 IAA 倫敦設計獎」與「紐約設計大獎」雙金獎，顯示台東星空品牌在國內外專業評選中持續獲得高度肯定。