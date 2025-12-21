為張文隨機攻擊案罹難者哀悼　日台交流協會：會作為最好友人陪伴台灣

▲張文隨機攻擊案，民眾在中山站外、誠品南西店獻花悼念。（圖／記者楊庭蒝攝）

記者詹詠淇／台北報導

27歲男子張文19日在台北車站、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）11傷悲劇，日本台灣交流協會今（21日）透過臉書表達深痛哀悼與慰問，「我們會作為最好的友人，一直陪伴在各位身旁」。多國駐台機構也紛紛藉由社群平台表達慰問。

日本台灣交流協會今（21日）透過臉書表示，日本台灣交流協會對12月19日發生的台北隨機攻擊事件的受害者以及家屬致上最沉痛的哀悼與慰問，願受影響的民眾能夠儘早找回心中的平靜。「我們會作為最好的友人，一直陪伴在各位身旁」。

歐洲經貿辦事處20日在臉書發文指出，歐洲經貿辦事處對造成無辜傷亡的攻擊事件深表哀痛，向傷亡者及家屬，以及所有受影響的台灣民眾，致以誠摯慰問，並祝願所有傷者早日平安康復。澳洲辦事處也透過臉書，向所有受到台北隨機傷人案影響的台灣民眾，致上最誠摯的慰問，「許多家庭失去至親、或有家人受傷，我們的心與家屬同在」。

新加坡駐台北商務辦事處20日同樣藉由臉書，向喪家致以最深切的同情與慰問，並祝傷者早日康復。駐台北以色列經濟文化辦事處在臉書發文，對於在台北車站及中山站的攻擊事件深感哀痛，並向所有受害者及其家屬致上最深切的哀悼與慰問。願傷者早日康復，並向第一時間挺身而出、第一線應變與醫護人員，致上最深的敬意與感謝。

捷克經濟文化辦事處20日也透過臉書表達對19日傍晚在台北發生的攻擊事件深感悲痛，辦事處向所有受影響者的家人和親友致上最誠摯的慰問，並與其同在。加拿大駐台北貿易辦事處則發文，對在台北發生的暴力攻擊深感震驚與悲痛。「我們向不幸罹難者的親屬致上誠摯的哀悼，並祝願傷者能夠早日康復」。

法國在台協會19日在臉書表示，對發生於台北的攻擊事件深表哀痛，「我們向罹難者家屬致以最誠摯的慰問，並向全體台灣人民及台灣有關當局表達最深切的團結與支持」。斯洛伐克經濟文化辦事處則指出，對發生在台北的悲劇事件深感悲痛，在此向所有罹難者及其家屬，和所有受到這起暴力事件影響的人同在，並和台北市民站在一起，願大家在艱難中重拾力量，早日癒合傷痛，恢復平靜。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）19日透過個人臉書表示，令人震驚的悲痛，台北，我們共同哀悼那些逝去和受傷的人們。