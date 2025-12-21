為張文隨機殺人案罹難者默哀　黃國昌：盼彼此能用善良克服恐懼

▲黃國昌21日替北市隨機殺人案默哀。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

27歲男子張文19日持刀在台北市隨機殺人，釀3名民眾罹難，張男則跳樓後不治，震驚社會。民眾黨主席黃國昌今（21日）出席活動時替罹難者跟傷者默哀祝禱近半分鐘；黃說，他希望藉由彼此相互扶持打氣，用勇氣、善良克服一切邪惡跟恐懼，勇氣跟善良應該是台灣社會共同的語言。

黃國昌21日下午擔任民眾黨「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇的主持人。黃國昌表示，一般在開學術研討會跟論壇時，主持人通常會用今天很高興來出席這個論壇當作開場，但他必須講「我真的高興不起來，完全高興不起來，一點高興情緒都沒有了」，因為他已經沒辦法想像台灣民主憲政怎麼會走到今天這一步。

黃國昌說，正式開始研討會以前，這周末發生可怕事情，相信大部分台灣人也沒辦法相信這社會為什麼會這麼混亂、帶給人民這麼多恐懼，他希望藉由彼此相互扶持打氣、用勇氣善良克服一切邪惡跟恐懼，「我們不應該被恐懼宰制」，勇氣跟善良應該是台灣社會共同的語言，所以他邀請大家，先為這周末不幸事件、罹難跟受傷的人，幫他們先祝禱，表示哀悼。接著，黃國昌 默哀祝禱近半分鐘。