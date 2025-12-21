獨／從鄭捷到李承翰殉職到張文恐攻　警仍憑勇氣熱情抓刀客？

▲中山一派出所所長李欣鴻 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

19日晚間北捷台北車站到中山站沿線發生孤狼式恐攻，犯嫌張文疑似對時局不滿，持利刃帶著裝滿汽油彈、煙霧彈行李箱，沿路丟放煙霧彈縱火，並持刀殺害無辜民眾，北市警方20日公布張文墜樓前在樓頂的警察攻堅畫面，有民眾質疑警方在頂樓集結時間長達40秒，且部分警員僅配戴甩棍參與追補，面對諸多質疑，中山分局中山一派出所所長李欣鴻21日下午受訪哽咽解釋：部分參與攻堅同仁當時已經下班，繳回警用裝備，接到通報不及領裝就趕赴現場，「未領槍、未穿防彈背心」是警方毫無猶豫、想最快到場保護民眾的積極企圖。

但面對民眾通報有傷亡者，經救護人員到場判斷民眾遭歹徒持刀械殺害，為什麼有那麼多警員未穿戴防彈背心、臂盾、盾牌、抗彈頭盔，甚至身上只有警棍辣椒水警械就趕赴現場？實情則在於，當天16時許，不少線上警力先被派遣處理之前林森北路、長安東路發生的三起縱火案件，導致17時23分張嫌從北捷地下街丟擲煙霧彈殺害民眾時，不少接獲通報圍捕的周遭警員這時多數正在周遭路口進行交通疏導勤務，依規定是無需配槍、穿著防彈背心的。

▲警方追張文至頂樓。（圖／記者邱中岳翻攝）

加上當時警所內閒置的機動警力，大多均未領配裝備就匆忙趕赴現場，但倘若張文仍心存與警方戰鬥的反抗心態，這起孤狼恐攻事件傷害是否將持續擴大，誠如中山一派出所長李欣鴻所言，「大家還記得當年前殉職的鐵路警察李承翰學長嗎？」

鐵路勇警李承翰2019年殉職迄今6年，包含鐵路、捷運、分局警力面對持刀刻意行兇攻擊的恐攻孤狼，經事後檢討，處理措施還是只有憑藉熱情奮勇爭先，決策往往依賴勇氣和信念，沒有標準的程序、裝備和包圍談判，往往只能依賴第一線警力的隨機應變發揮。從鄭捷事件到李承翰殉職事件、到日前張文隨機殺人事件，11年的漫長歲月，警察對於大眾運輸恐攻、持刀無差別攻擊的標準作業程序是什麼？這才是民眾最關心，最需要向外界說明的。

