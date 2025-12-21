冬至不停工！勞工局攜手做工行善團　完成第320戶暖心修繕

▲冬至當天修繕不停歇，做工行善團志工為鹽水區獨居長者完成第320戶住屋修繕。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

冬至象徵團圓與溫暖，台南市勞工局21日修繕行動不停歇，攜手做工行善團兵分三路，前往鹽水區下寮、後寮兩處展開住屋修繕，同時也至官田二手家具倉庫搬運家具送往案家，持續落實市長黃偉哲推動的「希望家園」施政理念，讓弱勢市民能在安全、安心的環境中生活。

此次完成修繕的第320戶位於鹽水區下寮，屋主為74歲魏姓獨居長者，具中低收入老人身分。其老舊房屋日前因丹娜絲颱風侵襲嚴重受損，居住安全堪憂。做工行善團志工歷時一個多月接力投入，從拆除受損結構、牆面補強、鐵皮搭建、管線配置到木作工程逐步完成，21日由油漆志工進行最後一道牆面粉刷，正式畫下圓滿句點。

除工程修繕外，各界也同步投入生活物資關懷。大台南總工會準備枕頭、床包組等寢具，志協志工提供電風扇，由莊志偉、謝芬蘭伉儷代表單位致贈並協助作業；台南市餐飲業職業工會理事長劉檄穆亦連結總祿境平安米表達心意，在眾人齊心協力下，為長者打造安全、溫暖且舒適的居住空間，讓其能安心度過寒冬。

另一起修繕案件位於鹽水區後寮，陳姓案主房屋同樣遭丹娜絲颱風重創，且家境困頓，無力負擔高額修繕費用。做工行善團接獲通報後即前往會勘，陸續完成斷電、拆除及混凝土灌漿等前期工程，21日再由木工工會及電氣工會志工進場，進行室內美化裝潢及管線調整，盼儘速協助案主重建安全居所。

勞工局長王鑫基表示，做工行善團志工長期投入住屋修繕，是城市中最穩定、也最溫暖的力量。此次行動中，不少志工一早便前往官田二手家具倉庫搬運床組、桌椅等家具，梁志男理事長更準備飲品為志工打氣；也感謝台南市美容業職業工會提供午餐及水果補給。

王鑫基進一步指出，包含油漆工會、木工工會、電氣工會及勞工志願服務協會等眾多志工與家庭檔夥伴，不畏辛勞、默默付出，展現高度公益精神，也感謝各民間團體在人力與資源上的支持，將關懷化為實際行動，協助弱勢家庭改善居住品質，讓「希望家園」不只是一句口號，而是真正在城市各角落發生的日常。