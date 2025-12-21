冬至不只吃湯圓　南市「甜蜜蜜家庭日」新住民家庭齊聚迎團圓

▲台南市家庭教育中心在大港國小舉辦「甜蜜蜜家庭日」，新住民家庭齊聚歡度冬至佳節。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

冬至象徵團圓與添歲，台南市家庭教育中心21日在大港國小新住民學習中心舉辦「與『新』同在・多元同行─甜蜜蜜家庭日」活動，邀請新住民家庭齊聚一堂，共度溫馨佳節。活動並結合印尼母親節意涵，讓不同文化在節慶中自然交會，現場洋溢濃濃人情味。

教育局專門委員簡文達代表市長黃偉哲及教育局長鄭新輝出席，與家庭成員一同感受冬至氛圍，並頒發「協力串聯資源・共辦家庭教育」感謝狀，肯定新住民團體長期投入多元文化家庭教育的付出，為活動增添溫暖亮點。

黃偉哲表示，台南市目前約有3萬8,000名新住民，是城市多元文化的重要組成。市府透過新住民學習中心、新住民教育輔導團及各新住民團體的合作，提供生活適應、教育與就業等多元支持，協助新住民家庭更順利融入在地生活。他也感謝各團體攜手協作，讓新住民在台南能安心落地、生根發展。

教育局長鄭新輝指出，教育局與家庭教育中心長期深耕多元文化與社區關懷，今年特別選在冬至，結合每年12月22日的印尼母親節，邀請新住民家庭向母親表達感謝與敬意。透過節慶與文化的串聯，讓家庭成員珍惜相聚時刻，也讓孩子在生活中學會尊重與包容。

家庭教育中心主任張冰嫈表示，感謝陳怡珍、周宗豪及沈震東等議員到場共襄盛舉，也感謝移民署台南市第一服務站主任林志鴻，以及多位新住民團體理事長與代表的參與。期盼透過活動，讓下一代從小理解文化差異、學習平等對待，實踐「愛從家出發，幸福大台南」的理念，並祝福所有家庭在甜蜜家庭日中歡度冬至、迎接嶄新一年。