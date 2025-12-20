勞工學苑不只拚技能　台南市勞工局開辦生活花藝課程體驗美感日常

▲台南市勞工局於曾文市政願景園區開辦生活花藝課程，學員親手創作聖誕節慶桌花。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為營造良好學習風氣、強化勞工教育，同時充實市民生活內涵與美學素養，落實市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，台南市勞工局20日於麻豆曾文市政願景園區辦理「生活花藝」課程，邀請艾華植藝工作室創辦人蔡玉娟老師授課，帶領學員走進花藝世界，體驗美感融入生活的樂趣。

本次課程以「聖誕節慶桌花」為主題，蔡玉娟老師以淺顯易懂的方式，運用冬季花材、綠葉及節慶元素，從色彩搭配、層次配置到節慶氛圍營造，一步步引導學員完成專屬於自己的聖誕桌花作品。課程無需花藝基礎，學員在溫暖燈光與淡淡松香中動手創作，為今年的聖誕節留下一份親手完成的溫馨記憶。

蔡玉娟除為艾華植藝工作室創辦人外，亦是財團法人中華花藝研究推廣基金會雲嘉南地區指定教室的專業講師，長年投入花藝教學與推廣。她在課堂中分享，隨著社會發展與生活型態轉變，民眾對生活美感的重視逐漸提升，學習花藝不僅能紓解壓力、豐富日常，也有助於促進人際交流。將親手完成的作品妝點居家空間，不只讓自己心情愉悅，也能與家人共享美好時光。

勞工局長王鑫基表示，南門勞工育樂中心持續規劃多元化的勞工學苑課程，其中藝文與美學類課程特別受到勞工朋友歡迎，「生活花藝」正是系列課程之一。他也感謝蔡玉娟老師用心指導，讓學員在學習中感受美感生活。未來勞工局將持續推出更多豐富、多元的課程內容，邀請勞工朋友踴躍參與，共同打造充滿學習氛圍與美感素養的幸福城市。