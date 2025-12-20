天赦日前搶點燈祈福！ 信眾寒夜排27小時　鹿港天后宮湧現人龍

記者唐詠絮／彰化報導

明（21）日是冬至，也正逢民間信仰中80年難得一遇的「天赦日」吉時。彰化鹿港天后宮今（20）日開放馬年祈福點燈，其中限量205盞、要價8,800元的「財運亨通斗」最為搶手，吸引大批信眾不畏寒風細雨，提前超過一天徹夜排隊。現場蜿蜒的人龍，場面相當壯觀。

▲鹿港天后宮開放馬年祈福點燈排隊人潮湧現。（圖／民眾提供，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管天氣濕冷，鹿港天后宮外從前一天清晨就開始湧現排隊人潮。信眾們有備而來，帶著折疊椅、毛毯、厚外套，在廟埕前耐心守候。隊伍中不乏全家總動員或朋友輪班排隊，許多人已等待超過24小時，只為求得心中理想的燈位。廟方人員穿梭隊伍間引導秩序，雖然人潮洶湧，但場面井然有序。

▲鹿港天后宮開放點燈排隊人潮從廟內排到廟外。（圖／民眾提供）

搶得頭香的是一名工程行林姓老闆，他從前一天清晨5點就抵達，足足排了27個小時。最終他花費新臺幣3萬6,000元，為公司點燃四盞「財運亨通斗」。林老闆表示：「希望新的一年事業順利、財源廣進，排隊再辛苦也值得！」其他信眾也紛紛表示，為了祈求來年平安順遂，提前一天來排隊相當值得。

鹿港天后宮的「財運亨通斗」每年開放登記都迅速額滿，「斗首」仍由一名營造業的董娘再度以50萬元的高價續點「斗首」，這已是她連續第十年大手筆點燈，累積金額突破500萬元。

▲鹿港天后宮財運亨通斗超夯。（資料圖／ETtoday資料照）

廟方總幹事劉家汶表示：「非常感謝信眾長期的支持與愛護。大家都希望能點到心中理想的燈位，為新年祈福，廟方會盡力協助，讓每位信徒都能安心完成這份心願。」

隨著農曆年節腳步接近，點燈祈福的熱潮在各大廟宇持續延燒。信眾透過點燈祈求健康、事業、財運與家庭平安，在歲末年終之際，不僅是尋求神明的庇佑，更是懷抱著對未來的希望，迎接嶄新的馬年到來。

▲民眾漏夜排隊點燈祈福。（圖／民眾提供）