運勢

張文案傳陰謀論！唐綺陽：日火合「所有人變緊繃」　預告4族群注意

▲▼ 張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張文中山砍人案，警「逆向」衝手扶梯救援 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者許力方／綜合報導

張文北捷、中山商圈隨機攻擊案，造成4死，震驚社會，大眾忍不住想究竟為什麼發生這種事？「國師」占星專家唐綺陽分析社會氛圍與星象影響，網路上如今各種揣測不斷，她指出，冬至之後，開啟長達20天的「日火合入相」有4類人在這段時間要繃緊神經，且日火合魔羯也會影響所有人，讓人不知不覺中「變得警戒、緊繃、嚴肅」。

北捷隨機攻擊震撼社會　唐綺陽點出星象背景

外界猜測議論不斷，唐綺陽提到，事發至今仍讓許多人處於震撼與情緒之中，但她提醒大眾務必先穩住心情，不要被網路上的揣測與紛亂訊息牽著走，而真相終究會水落石出，需要時間與耐心。由於即將跨入火年，在火年中，過往「暗中蓄積、私下瀰漫」的部分，會一下被提到檯面上，火可好可壞，既可能傷人，也可以帶來明亮、溫暖。

▲▼張文隨機攻擊案，民眾在中山站外、誠品南西店獻花悼念。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲民眾在中山站外、誠品南西店獻花悼念。（圖／記者楊庭蒝攝）

冬至後「日火合入相」　4類族群未來20天要警戒

唐綺陽從星象角度提醒，隨著今天（21日）冬至到來，太陽進入魔羯座，將開啟為期20天的「日火合入相」階段，持續至明年1月10日。她分析，這段期間，有4類人，包括「魔羯座、高層、長官、嚴肅的人、老一輩」，或「政府機關，大型機構、公務組織」，也可能是「獅子座、貴族、皇家、領袖者」，或「明星、才人、年輕人」，這些領域的人都要繃緊神經都需加強警戒，在日火合的未來20天，緊急要應對的事務多，可能火紅，也容易被針對、批評。

日火合魔羯影響所有人　變得緊繃、急躁與戾氣升高

她還特別提醒，日火合魔羯也影響所有人，讓人不知不覺中「變得警戒、緊繃、嚴肅」起來，也提升做事效率，或是任務導向、就事論事，如今群星在魔羯更是如此，讓這個年底大家都成為工作狂。日火合入相也使人「沒啥耐性，或帶有攻擊性」，講著講著就急躁起來，或顯得嚴厲、直接、不近人情，或忍不住想跟人比較、開快車等，感覺有點「戾氣」。

留意外傷與骨質　25日後緊張氛圍可望緩解

唐綺陽指出，這段時間要小心發炎、燒燙傷、皮膚刮傷、乾燥或牙齦出血，以及骨質問題等。她預告，12月25日金星進魔羯後，社會緊張感將略為緩解，大家能在忙碌中獲得成就感；她也提到，魔羯星群時段，生活中將出現兩種聲音或派別對立，既是衝突，也是溝通，大家要盡量把持自己別被情緒操控，才能就事論事。

12/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

不想吃藥！他「堅持2件事」1個月後壞膽固醇狂降50%
陳詩媛講誓詞淚崩！　王齊麟承諾：此生唯一的老婆
快訊／新竹驚傳隨機攻擊！　警方證實
通靈女喊「高鐵會爆炸」！手機驚見詭異數字　慘被抓了
王齊麟、陳詩媛今舉辦婚禮！演藝圈大咖都來了
家裡必備「萬能凡士林」！4種情況不能用

