獨／「一念之間先吃飯」逃一劫！女目擊者還原張文砍人案現場

▲張文砍人案，讀者還原案發情況。（圖／讀者提供）



記者柯振中／綜合報導

27歲男子張文19日在北捷台北車站、中山商圈犯下隨機砍人案，造成群眾驚慌。不過，當下有許多店家提供店內空間讓顧客躲避，成為溫暖的亮點。對此，一名人在現場的讀者接受《ETtoday新聞雲》訪問時，還原了當下的情況，同時也感謝店家提供躲避的空間。

用餐突發騷動

讀者接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，由於近日準備過聖誕節，19日當天她前往誠品南西店挑選交換禮物，並與親友相約在地下美食街用餐。沒想到餐點才剛點完，人群就出現騷動，並傳出「外面好像失火」的消息。

由於當天稍早讀者搭乘捷運出行，經過北捷板南線西門站時，曾聽見廣播得知台北車站發生事故，並查詢新聞得知有人投擲煙霧彈的資訊，且嫌犯尚未被逮捕。她深怕中山商圈的事件與台北車站的煙霧彈事件有關聯，擔心會不會發生爆炸，因此連飯都來不及吃，就與親友趕緊離開。

▼張文砍人案，讀者還原案發情況。（圖／讀者提供）



逃出誠品看見傷者

讀者回憶當下情況，原先打算從正門離開，不過身邊正好是逃生梯道，於是改走逃生梯道。沒想到才剛到室外空間，就看到多輛消防車，以及受傷、正在接受急救的民眾，於是趕緊查看新聞，這才知道在北車燃放煙霧彈的嫌犯人已在中山商圈，且已經犯下隨機砍人案。

躲進店家求庇護

讀者心中感到相當恐懼，立即朝新光三越、NET的方向逃跑，過程中還看見朝反方向狂奔的員警，心中更加六神無主。因此與親友過了馬路後，便躲進Lavelier的門市。

▲▼讀者躲進Lavelier門市後，店員還安慰他們，店內的玻璃全是強化玻璃，歹徒硬闖手會先受傷。（圖／讀者提供）



讀者提及，當時門市的店員似乎還不曉得發生什麼事，聽了她與親友的說法後，立即將店門鎖住，並安慰她與親友，表示門市採用的是強化玻璃，若歹徒想要破門進入，手會先受傷。她們躲了約30分鐘左右，看見嫌犯墜樓的消息，再過一段時間才敢離開；不過因為不敢再搭乘捷運，最後選擇搭計程車回家。

一念之間與兇手擦身而過

回想起當下的情況，讀者仍舊心有餘悸。她表示，逃出的當下資訊相當混亂，根本不曉得發生了什麼事，直到事後查看新聞，才知道她下樓用餐後不到5分鐘，張文就衝入誠品南西店，並在4樓逞凶，「本來要繼續逛，後來一念之間決定先吃飯，才逃過一劫。」