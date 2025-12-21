　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／「一念之間先吃飯」逃一劫！女目擊者還原張文砍人案現場

▲▼張文砍人案，讀者還原案發情況。（圖／讀者提供）

▲張文砍人案，讀者還原案發情況。（圖／讀者提供）

記者柯振中／綜合報導

27歲男子張文19日在北捷台北車站、中山商圈犯下隨機砍人案，造成群眾驚慌。不過，當下有許多店家提供店內空間讓顧客躲避，成為溫暖的亮點。對此，一名人在現場的讀者接受《ETtoday新聞雲》訪問時，還原了當下的情況，同時也感謝店家提供躲避的空間。

用餐突發騷動

讀者接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，由於近日準備過聖誕節，19日當天她前往誠品南西店挑選交換禮物，並與親友相約在地下美食街用餐。沒想到餐點才剛點完，人群就出現騷動，並傳出「外面好像失火」的消息。

由於當天稍早讀者搭乘捷運出行，經過北捷板南線西門站時，曾聽見廣播得知台北車站發生事故，並查詢新聞得知有人投擲煙霧彈的資訊，且嫌犯尚未被逮捕。她深怕中山商圈的事件與台北車站的煙霧彈事件有關聯，擔心會不會發生爆炸，因此連飯都來不及吃，就與親友趕緊離開。

▼張文砍人案，讀者還原案發情況。（圖／讀者提供）

▲▼張文砍人案，讀者還原案發情況。（圖／讀者提供）

逃出誠品看見傷者

讀者回憶當下情況，原先打算從正門離開，不過身邊正好是逃生梯道，於是改走逃生梯道。沒想到才剛到室外空間，就看到多輛消防車，以及受傷、正在接受急救的民眾，於是趕緊查看新聞，這才知道在北車燃放煙霧彈的嫌犯人已在中山商圈，且已經犯下隨機砍人案。

躲進店家求庇護

讀者心中感到相當恐懼，立即朝新光三越、NET的方向逃跑，過程中還看見朝反方向狂奔的員警，心中更加六神無主。因此與親友過了馬路後，便躲進Lavelier的門市。

▲▼張文砍人案，讀者還原案發情況。（圖／讀者提供）

▲▼讀者躲進Lavelier門市後，店員還安慰他們，店內的玻璃全是強化玻璃，歹徒硬闖手會先受傷。（圖／讀者提供）

▲▼張文砍人案，讀者還原案發情況。（圖／讀者提供）

讀者提及，當時門市的店員似乎還不曉得發生什麼事，聽了她與親友的說法後，立即將店門鎖住，並安慰她與親友，表示門市採用的是強化玻璃，若歹徒想要破門進入，手會先受傷。她們躲了約30分鐘左右，看見嫌犯墜樓的消息，再過一段時間才敢離開；不過因為不敢再搭乘捷運，最後選擇搭計程車回家。

一念之間與兇手擦身而過

回想起當下的情況，讀者仍舊心有餘悸。她表示，逃出的當下資訊相當混亂，根本不曉得發生了什麼事，直到事後查看新聞，才知道她下樓用餐後不到5分鐘，張文就衝入誠品南西店，並在4樓逞凶，「本來要繼續逛，後來一念之間決定先吃飯，才逃過一劫。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
37歲騎士遭張文砍殺亡　姊現場貼紙條「真希望替你擋這一切..
已20件模仿張文訊息　內政部：農曆年前部署1.7萬人次加強活
王齊麟、陳詩媛婚宴揭曉寶寶性別！
台中大遠百跳電看電影「一片黑」　觀眾嚇瘋
台11線奪命車禍！　26歲男送醫不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

37歲騎士遭張文砍殺亡　姊現場貼紙條「真希望替你擋這一切...」

快訊／男子三民高中捷運站外喊「我有槍」　法院裁定羈押

獨／「一念之間先吃飯」逃一劫！女目擊者還原張文砍人案現場

快訊／新竹驚傳隨機攻擊！警方證實「已掌握特定對象」

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

通靈女喊「高鐵會爆炸」！手機驚見詭異數字　慘被抓了

女客謊稱「高鐵上有爆裂物」！警方出手了　將人帶回調查

高雄男當街吵架突放火燒！機車藏砍柴刀　引發恐慌遭送辦

高雄老牌燒肉店爆勞資糾紛！2員工無預警失業　老闆判賠112萬

快訊／高鐵列車疑有爆裂物！高鐵144車次左營站突延誤10分鐘發車

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

37歲騎士遭張文砍殺亡　姊現場貼紙條「真希望替你擋這一切...」

快訊／男子三民高中捷運站外喊「我有槍」　法院裁定羈押

獨／「一念之間先吃飯」逃一劫！女目擊者還原張文砍人案現場

快訊／新竹驚傳隨機攻擊！警方證實「已掌握特定對象」

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

通靈女喊「高鐵會爆炸」！手機驚見詭異數字　慘被抓了

女客謊稱「高鐵上有爆裂物」！警方出手了　將人帶回調查

高雄男當街吵架突放火燒！機車藏砍柴刀　引發恐慌遭送辦

高雄老牌燒肉店爆勞資糾紛！2員工無預警失業　老闆判賠112萬

快訊／高鐵列車疑有爆裂物！高鐵144車次左營站突延誤10分鐘發車

80年一遇冬至撞天赦日怎拜？台灣首廟天壇驚見「財庫山」曝8秘訣

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

37歲騎士遭張文砍殺亡　姊現場貼紙條「真希望替你擋這一切...」

已20件模仿張文訊息　內政部：農曆年前部署1.7萬人次加強活動維安

7藍委、蔣孝嚴赴廈門　傳國台辦已派官員南下參與

CITIZEN溫柔系女錶出列　晚霞染上海灘色調太夢幻

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

Andy「2025年是艱難的一年」　淚謝家人：把自己顧好才能打敗敵人

美魔女教唱天后席開80桌！　白冰冰現身助陣秒被包圍

楊丞琳見台灣粉絲哭了！　淚喊「沒有偏心」：你們永遠在我心中

【殺人魔近在咫尺】張文北車「變裝逃跑」他看手機影片嚇傻

社會熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

張文網購裝備清單曝光　煙霧彈花4萬8

IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦

更多熱門

相關新聞

即／捷運站外喊我有槍　男子遭羈押

即／捷運站外喊我有槍　男子遭羈押

張文在北捷台北車站與中山商圈隨機攻擊，震驚社會，隔天新北市蘆洲區三民高中捷運站外又傳出疑似模仿案，35歲邱姓男子在捷運站外高喊「我有槍」，引發恐慌，巡邏員警上前制伏，將他逮捕移送。檢方訊後認定他涉犯恐嚇公眾、妨害公務及傷害等罪嫌，且有反覆實施之虞，已向法院聲請羈押並獲准。

日火合所有人變緊繃　唐綺陽預告4族群注意

日火合所有人變緊繃　唐綺陽預告4族群注意

張文隨機砍人案藍委急找4部長明備詢　綠委諷：只為護航蔣萬安

張文隨機砍人案藍委急找4部長明備詢　綠委諷：只為護航蔣萬安

張文殺3人！萬人喊「1類電影別拍了」：教壞未成年

張文殺3人！萬人喊「1類電影別拍了」：教壞未成年

遭疑警棍追張文　所長哽咽出面解釋

遭疑警棍追張文　所長哽咽出面解釋

關鍵字：

北捷砍人案逃生店家庇護中山商圈張文

讀者迴響

熱門新聞

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

Google將永久停用暗網報告

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面